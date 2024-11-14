打風不停市｜港股半日跌173點　成交額跌21% (持續更新)

熱帶風暴桃芝襲港，港股在八號熱帶氣旋警告信號下「打風不停市」，是港交所自9月23日起實施惡劣天氣下維持巿場運作安排後首次。恒生指數低開197點，報19,626點，成交金額22億元，較平日少。其後恒生指數跌幅收窄，最新報19,807點，跌15點；恒生科技指數跌7點，報4,449點；國企指數跌8點，報7,123點。
內房高開回落 中升跌6%
【12:20更新】恒指半日跌173點或0.88%，報19,649點，大市成交金額814億元，較上一個交易日午市減少21.8%；國企指數跌69點或0.98%，報7,060點。恒生科技指數收報4,392點，跌1.43%。
騰訊(700)公布業績後逆市升逾1%，重上410元；京東(9618)及美團(3690)分別跌4%及2%。
內房高開回落，龍湖(960)跌5%，微盟 (2013)、金山雲(3896)升逾17%。
中升(881)跌近6%，報17.32元，是半日跌幅最大藍籌。
【10:00更新】騰訊(700)第三季經調整純利按年增加33%，開市後轉升逾1%，早段高見415元；阿里巴巴(9988)跌逾1%，報89.3元；美團(3690)跌逾1%，報173元。京東(9618)跌3%，報137.4元。
內房股下跌，龍湖(960)跌逾4%，報11.66元；融創中國(1918)跌0.7%，報2.81元。
晶片股窄幅上落，中芯(981)升2.5%，報27.8；華虹半導體(1347)跌逾1%，報22.65元。