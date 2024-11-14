打風不停市｜港股半日跌173點　成交額跌21% (持續更新)

熱帶風暴桃芝襲港，港股在八號熱帶氣旋警告信號下「打風不停市」，是港交所自9月23日起實施惡劣天氣下維持巿場運作安排後首次。恒生指數低開197點，報19,626點，成交金額22億元，較平日少。其後恒生指數跌幅收窄，最新報19,807點，跌15點；恒生科技指數跌7點，報4,449點；國企指數跌8點，報7,123點。