打風不停市｜許正宇籲安排遙距工作　中小券商可求助港交所

行政長官李家超於6月18日行政會議上公布，本港將於今年9月23日起，實施惡劣天氣下「不停市」。

【17:25更新】

被問到會否擔心初期有「甩漏」，姚嘉仁指不論演練多少次，重點是券商要熟悉公司內部運作。至於證監會市場監察部執行董事梁仲賢指，稍後將有通告發給各經紀公司，亦會就各項及需要安排。

許正宇重申，有九成參與者同意推行措施，直至年底有3倨月時間讓未能及時實施的公司進行升級等安排。

實物支票方面，在惡劣天氣生效前一日存入的支票，銀行同業公會會有安排處理「入數」。

【17:15更新】

打風不停市安排時間表

2024年6月18日 ： 公布惡劣天氣下維持交易有關安排

2024年7月初： 有關支援措施細節之通告

2024年8月： 市場測試及確認市場準備情況

2024年9月23日： 經監管批准後正式實施

【17:11更新】

交易量方面，姚嘉仁指，交易量未有具體估算數字，但按其他市場經驗而言，是不會受惡劣天氣，亦不會影響交易量，相信與正常市場交易日相符。

有關風季會否過去才實施措施，姚嘉仁指，11月仍會出現打風，故9月推行不算遲；許正宇指，實行時間已作周全考慮，不單是供應方，即市場營運者的情況，亦考慮到服務提供者等的配套。

許正宇說，在非常極端的天氣情況、「不可抗力」的情況，若有需要政府會介入做安排，屆時會作特殊處理。

【17:00更新】

就如何確保20多天的時間內可以順利接入交易，姚嘉仁表示，很多證券公司已做到，但有個別券商需要再作調整。但7月下旬起會提供演練，相信可以順利實行安排。他又指，本港市場已向全面電子化發展，是一個好發展。

被問到對中小券商的支持，姚嘉仁相信遙距等科技安排已很成熟，可以解決到問題，希望業界善用及升級系統以面對的難題。不過，他未有回答一成反對的業界是人士否為中小券商。