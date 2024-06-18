打風不停市｜許正宇籲安排遙距工作　中小券商可求助港交所

行政長官李家超於6月18日行政會議上公布，本港將於今年9月23日起，實施惡劣天氣下「不停市」。
【17:25更新】
被問到會否擔心初期有「甩漏」，姚嘉仁指不論演練多少次，重點是券商要熟悉公司內部運作。至於證監會市場監察部執行董事梁仲賢指，稍後將有通告發給各經紀公司，亦會就各項及需要安排。
許正宇重申，有九成參與者同意推行措施，直至年底有3倨月時間讓未能及時實施的公司進行升級等安排。
實物支票方面，在惡劣天氣生效前一日存入的支票，銀行同業公會會有安排處理「入數」。
【17:15更新】
打風不停市安排時間表
- 2024年6月18日：公布惡劣天氣下維持交易有關安排
- 2024年7月初：有關支援措施細節之通告
- 2024年8月：市場測試及確認市場準備情況
- 2024年9月23日：經監管批准後正式實施
【17:11更新】
交易量方面，姚嘉仁指，交易量未有具體估算數字，但按其他市場經驗而言，是不會受惡劣天氣，亦不會影響交易量，相信與正常市場交易日相符。
有關風季會否過去才實施措施，姚嘉仁指，11月仍會出現打風，故9月推行不算遲；許正宇指，實行時間已作周全考慮，不單是供應方，即市場營運者的情況，亦考慮到服務提供者等的配套。
許正宇說，在非常極端的天氣情況、「不可抗力」的情況，若有需要政府會介入做安排，屆時會作特殊處理。
【17:00更新】
就如何確保20多天的時間內可以順利接入交易，姚嘉仁表示，很多證券公司已做到，但有個別券商需要再作調整。但7月下旬起會提供演練，相信可以順利實行安排。他又指，本港市場已向全面電子化發展，是一個好發展。
被問到對中小券商的支持，姚嘉仁相信遙距等科技安排已很成熟，可以解決到問題，希望業界善用及升級系統以面對的難題。不過，他未有回答一成反對的業界是人士否為中小券商。
【16:54更新】
姚嘉仁提醒，券商應與員工商討及交代工作安排，有證券行需要少數員工維持運作，希望在八號風前處理好安排，僱主亦需與員工協商。同時亦應前期提早作好資金準備，投資者亦大多以電子作交易，如風球前一天的銀行如「入票」等服務並不會受到影響。
【16:50更新】港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁在會上交代細節，並強調惡劣天會下交易作為香港金融市場的重要性。他指，在打風天氣下維持市場正常運作是可行的，亦貫徹其他證券市場的做法，亦可照顧外國市場投資者；亦香港有「互聯互通」的機制，措施實行後便可方便投資者交易，與國際接軌。
有關交易、結算、交收及上市等姚嘉仁說，將全面如常運作，投資者可使用網上交易及銀行服務，實體分行不會開，強制建議市場參與者全面採用遙距工作。他又強烈建議市場參與者，全面採用遙距工作。若有個別例子要當值，當局希望證券公司根據勞工法例處理；若未能跟隨安排，交易所亦會提供安排，「不論「打風、落雨」都如常進行，正常開市，不論衍生產品亦然」。
【16:39更新】財經事務及庫務局局長許正宇表示，措施提升市場流動性，得到大部分支持，大多數業界如銀行界、九成經紀商都支持，將在9月23日實行，是落實好時機，向市場展示金融市場革新的好時機。
他指，是次安排聯通本地，可讓全球投資不再受本地天氣情況影響投資港股市場。他舉例，過去因惡劣天氣下港股關閉11次，去年已有4次，當中有3次全日關閉市場，限制國外及國內投資者參與本地投資市場，有助增強香港與內地作為門戶市場。安排包括IPO、滬深港通等，具體執行上讓業界合適時間，為中小券商支持。
他又指，市場有3個月時間準備，在落實方案前，港交所將落實及安排指引，並向市場發通告，給參與者了解有關配套；又指會參考疫情時的遙距工作安排，即全面採用遙距工作，當中包括上、下班安排，是否購買額外保險等。
許指出，如有中小經紀未能完成升級，今年內在惡劣天氣期間無法履行結算責任，港交所將代為履行，有關券商將在惡劣天氣期間不能交易，亦需要在復市後支付相關資金。