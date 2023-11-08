打風不停市｜許正宇：本月將進行公眾諮詢　助提升港股競爭力

為提升港股流動性，港交所此前已與政府及監管機構，研究市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。財經事務及庫務局局長許正宇就事件以書面回覆立法會議員質詢，他指，港交所建議和相關安排，於本月內進行公眾諮詢，又表示有關工作有助提升港股競爭力。

許正宇指，本港作為國際金融中心，港股市場與全球證券市場和投資者深度融合，近年與內地金融市場的互聯互通亦不斷壯大，交易日數和金額持續增加，故政府與有關監管機構一直聯同港交所提升交易機制，加強港股市場整體競爭力。因應市場發展需要，港交所和監管機構過往已就惡劣天氣下的可營運模式與業界代表就不同具體事宜進行溝通，各持份者包括證券商、銀行體系、指數編制公司等。

許正宇稱，港交所將安排於11月內進行公眾諮詢，有關細節，包括交易及結算安排、股票登記安排、銀行服務、支付安排、其他所需的配合等，會在諮詢文件中詳細陳述並聽取公眾的意見。他又指，有關工作亦獲得促進股票市場流動性專責小組的支持，為推動證券市場提升競爭力的短期工作之一。

環顧環球的主要股票市場，許正宇認為，就提升香港股市的競爭力、發展更多元化產品及配合向海外市場和資金來源推廣香港證券市場而言，讓市場參與者在颱風或暴雨期間如常交易的需求和重要性將越來越大。