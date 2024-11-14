打風不停市｜證券商稱「歷史性時刻」　與國際金融市場接軌

颱風桃芝襲港，天文台昨晚11時許發出8號風球，並維持至今早(14日)10時20分改掛3號風球。由於港交所從今年9月23日起實施惡劣天氣安排，因此今是港股首度實施「打風不停市」安排。有證券商形容今次「歷史性時刻」，但促請政府下一步應研究打風下交通安排，便利金融從業員上班。

耀才證券行政總裁許繹彬在接受港台訪問時指，原本以為今年本港不會再有颱風，沒想到今天卻要打風。他表示今早的成交額與平時無太大不同，期貨合約的交易量也與平日相近，運作大致暢順。他促請政府官員能研究港鐵是否能如常運行，並增密巴士班次，以方便金融從業員返工。

對於港股首次實施「打風不停市」的安排，許繹彬形容這是香港金融業的「歷史性時刻」，因為這與國際金融市場接軌。他指出公司以往在颱風或黑雨期間也曾運作，今早員工如常在8時半上班，涉及客戶服務、IT、存款及開戶等多個部門的員工全數回到公司。

李惟宏盼 檢討實體支票處理

立法會金融服務界議員李惟宏表示，本港首日「打風不停市」運作順利，秩序良好，暫時並無重大事故發生。他認為，在技術層面上仍有優化空間，應檢討改善實體支票的處理方式。目前許多券商的電子支付方式已與交易所對接，但客戶未必能使用這些電子支付方式，部分銀行雖能處理，但也缺乏統一標準。