打風不停市｜首日港股跌387點　險守19400點　見7周低(更新)

熱帶風暴桃芝襲港，港股在八號熱帶氣旋警告信號下「打風不停市」，是港交所自9月23日起實施惡劣天氣下維持巿場運作安排後首次。然而，美匯強勢升至1年新高，亞洲貨幣普遍貶值，日股兌港市再度失守5算。 恒生指數低開197點，反覆向下，午後一度跌幅擴大至逾400點，隨後跌幅收窄。恒指收市報19,435點，跌387點，大市成交1,733億元，國企指數6,973點，跌157點，恒生科技指數4,318點，跌137點。恒生指數、科技指數連跌第五日，3大指數齊見7周即市及收市價計新低。

京東挫4% 藥明康德插8% 【17:00更新】科技股領跌，騰訊(700)績後跌0.4元，報403.4元；阿里巴巴(9988)跌近3%，報87.95元；美團(3690)跌逾3%，報169.3元；京東(9618)跌逾4%，報135.1元。 中升(881)跌逾7%，報17.06元；融創(1918)跌7%，報2.64元。 晶片股受壓，中芯(981)跌2%，報26.55元；華虹半導體(1347)跌近8%，報21.25元。 內房高開回落，龍湖(960)跌7%，報11.36元。醫藥股有沽壓，藥明康德(2359)跌8%，報50.5元，是全日跌幅最大藍籌；藥明生物(2269)則跌逾5%，報15.18元。 【15:00更新】港股實施「打風不停市」首日，恒生指數下午跌幅擴大，最新跌逾400點，失守19,400點，低見19,392點，大市成交縮至1400億。 內房高開回落 中升跌6% 【12:20更新】恒指半日跌173點或0.88%，報19,649點，大市成交金額814億元，較上一個交易日午市減少21.8%；國企指數跌69點或0.98%，報7,060點。恒生科技指數收報4,392點，跌1.43%。 騰訊(700)公布業績後逆市升逾1%，重上410元；京東(9618)及美團(3690)分別跌4%及2%。 內房高開回落，龍湖(960)跌5%，微盟 (2013)、金山雲(3896)升逾17%。 中升(881)跌近6%，報17.32元，是半日跌幅最大藍籌。 【10:00更新】騰訊(700)第三季經調整純利按年增加33%，開市後轉升逾1%，早段高見415元；阿里巴巴(9988)跌逾1%，報89.3元；美團(3690)跌逾1%，報173元。京東(9618)跌3%，報137.4元。 內房股下跌，龍湖(960)跌逾4%，報11.66元；融創中國(1918)跌0.7%，報2.81元。 晶片股窄幅上落，中芯(981)升2.5%，報27.8；華虹半導體(1347)跌逾1%，報22.65元。

打風不停市｜許正宇：交易活動均如常進行 財經事務及庫務局局長許正宇指金融市場運作風雨無阻，證劵（包括滬深港通）及𧗠生產品市場運作順暢，投資者可繼續透過電子渠道進行交易，無論結算、交收、上巿等活動均全面如常進行。他感謝業界和監管機構過去數月的努力，就「打風不停市」完成測試及演練，確保金融市場在惡劣天氣下繼續平穩有序運作。他續指「打風不停市」是一項重要改革，標誌着香港金融市場新的里程碑，讓香港市場進一步與國際接軌，提升市場活動和競爭力。 金融服務界立法會議員李惟宏表示，因業界早前就「打風不停市」做好多方面準備，今日整體運作暢順，沒有重大事故發生。不過並非所有銀行都能提供實體支票處理服務，希望業界制定統一標準。他認為「打風不停市」安排能夠為環球投資者，靈活處理各方面的交易安排，有助本港與國際接軌、與內地互聯互通，發揮香港作為國際金融中心的優勢。

會計界立法會議員黃俊碩表示，之前香港是全球極少數會因為惡劣天氣而停市的金融市場，而作為國際金融中心，保持證券市場交易暢順，無疑是吸引投資者的重要一環。今早所見無論是開市前交易時段以及其後正式開市，與正常交易日無異，顯示有關方面做足準備工夫。