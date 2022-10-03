托價失效｜逾百企上月共擲220億 港股回購1年高 難敵沽壓

港股經歷11年來最慘痛的一個月，恒生指數上月累瀉13.7%，多個板塊集體暴瀉，以科技股最重傷。估值低殘下，資金仍選擇集體拋售，企業卻密密接貨，綜合上月港股企業回購額約220億元，為去年8月後逾1年最多，涉及超過130間上市公司，不過企業出手再豪爽，亦敵不過市場，上月30隻最高回購額股份中，九成仍要報跌，逾六成跌幅多於一成，回購的托價效應未見顯現。

今年累積金額 超去年全年

本報粗略統計，上月企業回購額約220億元，按年多近86%，較上月的不足80億元，更勁飆1.7倍。事實上，港股今年跌跌不休，企業回購力度早在6月起漸見上升，累計今年首三季回購額已逾850億元，已超過去年全年的約785億元。

上月出手最豪爽為騰訊控股(700)，涉逾70億元，累計今年已擲逾200億元掃貨，較去年全年多近7倍，不過卻愈買愈跌，上月大挫18.6%，今年則瀉四成。部分恒常回購的企業亦增大了出手，受累英鎊急瀉的長江實業集團(1113)，上月回購額按月多近六成，至約9.3億元，惟暫未見可阻止股價跌勢。

電能中海油罕有出手 股價照跌

至於罕有出手股份沖喜作用亦不大。同為長和系的電能實業(006)上月罕見地斥資約3,560萬元回購，惟僅帶動股價兩日彈2.7%，上月累挫16.2%，為逾兩年表現最差月份。中海油(883)相隔11年後，上月擲約4.4億元買貨，全月則挫11.6%。

翠華撈3.4％股權 作股份獎勵

另外，翠華控股(1314)公布，考慮到股份目前的買賣水平低估，與集團的表現及潛在價值，已指示由管理計劃委任的受託人根據2018年8月採納的股份獎勵計劃，從市場收購合共最多4,793.7萬股股份，佔已發行股本約3.397%。

翠華上周五收報0.178元，跌1.1%，累計上月挫7.8%。以上周五收市價計，集團收購的股份市值最高853.3萬元。