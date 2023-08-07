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財經
2023-08-07 13:40:00

批美國強迫減少英中兩國往來　滙豐公共事務主管：英國「軟弱地」盲從美國

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批美國強迫減少英中兩國往來，滙豐公共事務主管：英國「軟弱地」盲從美國。

滙豐公共事務主管日前言論引起市場譁然。外電引述消息人士報道，HSBC滙豐的公共事務主管Sherard Cowper-Coles批評，美國強迫減少英中兩國的商業往來，更直斥英國政府「軟弱地」盲從美國。

指責英國經常屈服華府要求

《彭博社》報道指，Sherard Cowper-Coles於6月時，在倫敦舉行的一場閉門活動上，對與會者表示，英國經常屈服於華盛頓（美國）的要求，指出英國不應「軟弱地」盲目跟從美國，應要顧及自身利益。

Sherard Cowper-Coles亦是英中貿易協會主席。(資料圖片)

滙豐：Sherard Cowper-Coles個人觀點

報道引述部分與會者表示，雖然Sherard Cowper-Coles過往亦曾發表過類似觀點，但仍因他的過分直言而感到不舒服。彭博向Sherard Cowper-Coles查詢，他回應稱，其個人言論不代表滙豐或英中貿易協會的觀點，並指「對他造成的任何冒犯感到抱歉」；其後滙豐亦發表聲明，重申僅屬Sherard Cowper-Coles的個人觀點。

此外，資料顯示Sherard Cowper-Coles除是滙豐公共關係全球負責人外，亦是英中貿易協會主席；他曾任英國駐沙特阿拉伯大使，以及駐以色列大使和駐阿富汗大使等職位。

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