技術向好｜逾一年來首穿百天線 阿里挾科指齊破位

科技股昨借內地再批遊戲版號沖喜下持續收復估值，阿里巴巴(9988)發力飆一成，至108.8元，升穿100天移動平均線(昨處103.837元)，為去年2月中後首次；恒生科技指數在阿里帶領下亦衝高4.8%或218點，報4,818點，貼近近3個月的波幅通道頂，亦為去年3月後首破100天線(昨處4,740點)。

科技股持續反彈，帶動恒生指數造好，昨一度飆533點，收市報22,014點，漲482點或2.2%，重越二萬二，本月升2.8%。主板成交額連升3日，錄1,840億元，按日多約三成。至於科指本月暫累升7.5%，暫為去年1月後近一年半表現最佳的月份。

ATM領升大市 市值3日增8千億

「ATM」為近日升市功臣，昨合共貢獻恒指329點或68%升幅，合共成交額近410億元，並躋身三大活躍港股。阿里已連升3個交易日，累飆17.9%，3日市值進帳3,578億元；美團(3690)昨升4.6%，報208.2元，累計3日升15.5%，市值進帳1,731億元；騰訊控股(700)漲6.5%，報391.4元，3日市值增3,114億元，意味3股近3日已合共收復8,424億元市值。

按技術走勢看，騰訊目前與百天線(昨處395.982元)僅約1%的一步距離，美團則在上周已升穿百天線，現價與俗稱牛熊分界線的250天線(昨處225.316元)有約8%差距。破位後的阿里下一站上望今年3月下旬高位119.4元，差距約一成。

北水則追落後，昨美團港股通錄淨沽出6.4億元，相反騰訊則淨買入3.1億元。整體港股通則稍走資9,000萬元，當中上海淨沽出12.06億元，深圳則吸資11.16億元。

遊戲版號審批落空 騰訊網易照升

對於內地復批版號，雖然騰訊、網易(9999)及嗶哩嗶哩(9626)未有遊戲上榜，但3股昨照樣大漲，網易全日飆5.7%，嗶哩嗶哩飆19.6%。

大行普遍仍看好3股表現，里昂報告指只要內地定期審批，3企獲批版號只是時間問題，尤其騰訊及網易的網遊業務具防守性，預料下半年會有反彈。該行估計，內地未來3年本土市場網遊年複合增長約一成，國際市場則可有兩成，而兩企有約三至五成網遊收入來自海外。摩根士丹利亦指，從獲批版號愈來愈少可見，內地收緊審批已成新常態，但認為騰訊及網易目前的遊戲普遍長壽，加上海外市場擴張，可維持兩企盈利增長，不過嗶哩嗶哩今季遊戲收入或按季下跌。