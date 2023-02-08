技術訊號︱聊天機械人概念熱炒 港股兩年首現終極黃金叉

恒指昨最多彈290點，惟收市升幅收窄至76點或0.4%，報21,298點；恒生科技指數跑贏收報4,516點，走高51點或1.2%。不過主板成交額僅1,038億元，為近月偏低水平；滬深港股通吸資額亦大縮水至1,700萬元。

港股3連跌後昨在熱炒聊天機械人概念下稍反彈，雖然成交未見配合，但50天移動平均線(昨處20,182點)昨升穿俗稱牛熊分界線的250天線(昨處20,181點)，意味2020年12月以來逾兩年首次出現「終極黃金交叉」，而歷年大市出現此訊號後，均迎來「終極一升」，上次升幅更有約兩成。

歷年訊號出現後 見終極一升

恒指2020年底出現「終極黃金交叉」後，指數由當時26,500點水平經短線反覆後即再發力走高，及至翌年2月中升至31,183點才見頂，兩個半月累升約18%，惟及後大市經歷長達1年半的熊市，「終極黃金交叉」出現後半年即變成「終極死亡交叉」。同樣地，2019年3月下旬恒指亦出現相關訊號，當時恒指由28,500點水平發力，及至4月中升至30,280點見頂，不足1個月累升6.2%，往後約4個月亦反覆向下。

值得留意是，「終極黃金交叉」在2022年2月曾出現假訊號，50天線升越250天線不足兩周即掉頭跌穿，及後指數在不足10個交易日大瀉約16%，才告見底。

百度擬攻ChatGPT 股價飆15%

另外，多間科技巨頭擬搶灘聊天機器人ChatGPT市場，百度(9888)昨公布命名旗下項目為「文心一言」，英文名ERNIE Bot，目前正處上線前衝刺階段，將在下月完成內部測試，然後公開發布。百度股價昨急漲15.3%或21.6元，報162.5元，為表現最好藍籌，並推升恒指21點，成交額65億元，為昨第二大活躍港股。至於騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)亦已申請相關專利，前者漲0.9%，後者升1.6%。具AI概念的美圖公司(1357)亦飆近14.8%創近兩年新高。不過商湯(020)則跌4%。

分析：聊天機器人或爆價格戰

中銀國際指，不會低估聊天機器人長遠潛力及顛覆性，但以目前用戶體驗、門檻及商業化潛力評估，仍未能證明其巨大投資成本是合理，而大型AI模型主要參與者均未錄盈利，聊天機器人未來更有機會出現價格戰，預期具數據及資本優勢的平台較受惠，因而維持商湯「沽售」評級，目標價1.97元。