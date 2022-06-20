技術走勢｜周線恐背馳 反彈受阻 科指本月兩現黃金交叉

阿里巴巴或再下試百元大關。(資料圖片)

環球通脹及經濟衰退風險夾擊下，科技股的反彈受阻，恒生科技指數上周累跌3.6%，至4,653點，全月則仍漲3.8%。市場關注科企反彈勢頭能否持續，按技術走勢，本月已兩度出現「黃金交叉」，不過周線卻有機會背馳，令市場仍有懷疑。而龍頭之一的阿里巴巴(9988)今日恐再下試百元大關，料亦拖累科指。

科指繼本月6日出現10天移動平均線升穿50天線後，上周五10天線(4,669點)再升越100天線(4,668點)，即不足半個月已兩度出現小型「黃金交叉」。不過同一時間，科指250周線(5,564點)則已貼近50周線(5,620點)，相差僅56點，料快將出現終極「死亡交叉」，即周線與日線走勢或現背馳。

至於熱炒的科指ETF(指數買賣基金)南方恒生科技(3033)上周二成交額一度破紀錄高逾41億元，全周日均成交額34.9億元，按周多三成。不過成交急速上升下，基金全周基金單位增發1.155億個或3.1%，僅為5月初後一個半月以來最多，反映買貨意欲未算明顯。

事實上，科指短線料仍受制阿里巴巴的反覆，阿里上周五美國預託證券(ADR)較港低4%，至折算報100.3元，再下試百元大關，騰訊控股(700)及美團(3690)ADR則分別較港跌0.7%及升0.1%。綜合主要藍籌ADR，相當於恒指今日低開218點，至20,856點，再失守二萬一。

比特幣失守萬八美元關

另外在衰退陰霾下，風險資產亦受壓。比特幣(Bitcoin)昨低見17,601美元，再創2020年底以來兩年半最低，累計上周一至今，比特幣由28,000美元，一周累瀉約35%，市值約3,483億美元。至於以太幣(Ethereum)則失守千美元關，低見880.93美元，亦為兩年半低。