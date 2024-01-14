把脈今年大市！洪灝：中美息差收窄 中港股有反彈機會

思睿集團首席財經學家洪灝接受內地媒體訪問時表示，美國PMI(採購經理指數)顯示經濟有下行風險，A股和港股的交易機會更大，預測上證綜合指數在略低於3,000點至3,500點區間波動；恒生指數則在16,000點至23,000點之間，但指系統性的投資機會還沒有看到。

洪灝｜美國經濟現疲態 有衰退機會

洪灝指，雖然消費佔美國GDP(國內生產總值)的比重很高，加上新冠肺炎疫情期間政府刺激和補貼發放，居民消費情況仍然較樂觀，但實際上，高通脹和高利率下，美國經濟已經顯示出疲態。他指，美國經濟並不如市場所預期樂觀，預測今年有衰退的概率，美股將見頂回落，中概股除外。不過，從賣方轉型買方之後，即使看對了美股將再創新高再下行，他也不會出手參與，「最後追高積聚的風險是很大的，賣方需要說服別人，買方需要說服自己，後者更難，而我們有受託責任，不能給投資人虧錢。」