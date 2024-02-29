投資加拿大丨Invest Alberta歡迎並支援中港企業 以農業和食品加工 能源石化及潔淨科技開拓北美市場

加拿大艾伯塔省政府投資推廣平台Invest Alberta為香港和中國內地投資者和企業提供量身定制的投資和業務支援計畫，重點關注農業和食品加工、能源、石化以及包括潔淨科技等創新科技領域，助其透過加拿大艾伯塔省拓展到北美市場。早前Invest Alberta行政總裁Rick Christiaanse日前訪問香港並會見傳媒，表示艾伯塔省擁有充滿活力的營商環境、豐富的天然資源、多元化的勞動力和強大的基建設施，直言是進入北美市場的重要渠道。「作為加拿大的能源之都，艾伯塔省是加拿大最大的石化生產地。艾伯塔省工業中心更擁有40個工業基地及7,000名員工，吸引逾400億加元的投資，具備龐大的商業潛力。」

他又指無論是建立新的合作夥伴關係、設立辦公室或研發設施、開發天然資源和土地，還是打造工業中心，Invest Alberta均可以提供相應支援，以滿足各種業務需求。他續說，「艾伯塔省以豐富的天然資源和在永續發展方面的專業知識而享負盛名，尤其是農業和食品加工、能源、石化和創新科技等領域建立了強大的生態系統。而Invest Alberta一直致力於推動大中華企業發展，即使在疫情的挑戰下，我在過去兩年內已4次到訪大中華等地，充分證明了我們的決心。」

艾伯塔省被譽為加拿大最有利於商業發展的省份，該省擁有一系列優勢，包括23%低企業所得稅率及免繳省級銷售稅、薪俸稅和醫療保險費用。這些因素有助最大限度地提高盈利和成功吸引來自世界各地的投資者，創造理想的營商環境。

充足且年輕的人才庫亦是優秀營商環境中的重要一環。艾伯塔省每年平均人口增長率是加拿大中最高，而該省份更擁有加拿大中最多受過高等教育的勞動力，並具備推動創新和業務發展的技能。此外最大城市卡加利(Calgary)更是加拿大STEM學位完成率最高的城市，突顯了該省份對培育科學、科技、工程和數學領域人才的重視。

除此之外，艾伯塔省在再生能源方面的專業知識，加上其創新的脫碳技術，向國際市場供應氫氣等低碳燃料的企業提供了絕佳營商機會。特別是該省在風能和太陽能方面擁有國家首屈一指的地位，有能力為全球就永續能源解決方案轉變做出貢獻。