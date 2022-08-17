投資基金公會指「3+4」檢疫未夠鬆 隔離限制致人才流失

投資基金公會認為「3+4」檢疫未夠鬆，隔離限制致人才流失，商家及人才「取易不取難」。（資料圖片）

投資基金公會最近的調查發現，7成基金認為難以招聘非香港或內地人才（外籍人士）來港工作，3分2基金表示吸引人才來港或留港出任全球及地區職位「極為困難」或「困難」，投資基金公會主席鄒建雄希望香港盡快取消所有入境隔離和限制措施，以鞏固香港吸引海外人才的能力。

根據公會的調查，35%的基金公司已把部分、全部區域或全球職位由香港轉至海外其他辦事處，另有32%的基金進一步允許部分員工（包括一些香港職位）長駐海外工作，反映人才正由香港流失。

投資基金公會主席鄒建雄直言，商家及人才往往是「取易不取難」，香港已因嚴格入境隔離措施，逐漸失去展覽和大型會議商機，亦阻礙不少高級管理人員和其他人才來港，甚至流失到其他城市。若入境隔離措施進一步放寬，相信香港可即時回復吸引力及獨有優勢。

長遠而言，他擔心香港作為金融中心的競爭力會受損，故盡快讓海外人士更方便進出香港邊境有一定急切性。

檢疫「 3+4 」未夠鬆 公會冀 11 月全面通關

投資基金公會在7月向會員基金公司進行問卷調查，獲得36間基金回覆，調查進行期間，香港政府尚未宣布入境限制放寬至「3+4」。鄒建雄表示，儘管入境限制之後有所放寬，但是據他與基金同業溝通，業界認為尚不足夠，因為新安排對金融業界人士和外派員依然帶來不便，期望11月前可全面取消入境隔離措施，方便海外金融業人士來港參與大型金融峰會，向外界展示香港已真正走出疫情影響。

黃王慈明補充，即使現時抵港只需接受3日酒店隔離，惟依然牽涉額外時間和金錢，基金以至海外人才在安排活動時，當然希望「取易不取難」，隨時棄港他去。

另外，有20%的受訪公司需要提供辛勞津貼（hardship allowance）來吸引海外人才或居於海外的港人來港工作。黃王慈明直言，香港作為國際金融中心，卻要藉辛勞津貼吸引海外人才，足以突顯問題的嚴重性，呼籲各界合力研究應對方案，提升香港吸引海外人才的能力。