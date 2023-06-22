投資展望｜拆解ETF投資機遇 邊類板塊跑出

摩根大通董事總經理及亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓指，市場對聯邦基金利率走勢預測與聯儲局官員預期不時出現分歧，投資者不宜低估各國央行對抗通脹的決心，美股市場仍充斥不明朗因素，建議投資者可考慮為美股持倉做好風險管理，近期VIX(波幅指數)曾跌至3年來最低水平，反映用作風險管理的 美股衍生工具成本偏低。另外，他又認為日股今年表現備受環球投資者注視，海外資金連續9周淨流入日股，規模達6萬億日圓。他解釋，日本經濟開始走出長期通縮，加上東京證券交易所提倡企業改革，促進企業改善資本效率及提升股東回報等，均為日股催化因素。留意到部分投資者把握機會，利用在港交所(388)上市的日經平均指數認股證捕捉日股走勢，單是6月上半月，日經認股證已錄得約1.5億元名義價值淨流入，為33個月最多。

富途證券國際(香港)早前與摩根大通及南方東英聯同舉辦「發掘下半年投資機遇拆解輪證ETF資金流向」投資論壇講座，深入剖析環球主要股市走勢、宏觀經濟及貨幣政策、資金流向以及熱門概念股份前景，並講解如何靈活利用不同投資工具部署，助投資者預先為下半年入市策略做好準備。

投資者對交易所買賣基金(ETF)近年愈趨殷切，例如市場盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)及南方恒生科技(3033)等，持續打入成交榜十大。至於下半年ETF將帶來甚麼投資機遇及方向，多個專家拆解市場資金流向、主打板塊，投資者可補捉市況走勢，賺取回報。

南方東英銷售及產品策略部副總裁李溢琳指，雖然本月港股成交比較淡靜，但有不少投資者利用槓桿或反向產品作短線操作。據其數據顯示，恒生指數及科指每日槓桿兩倍產品6月首周合共錄得約5.3億元淨流出，或反映投資者趁反彈先行離場。

南方東英看好科技相關 ETF

她又認為，美國今年減息言之尚早，建議投資者可考慮利用人工智能(AI)、元宇宙及雲計算相關主題ETF，捕捉一籃子大型科技股表現。由於大型科技企業用

戶黏性較強、現金流充足及穩定，即使在高息環境下，仍有助分散投資風險。

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，雖然美股會在下半年出現短暫上升階段，投資者要留意其帶來的後果，因聯儲局正陷入通脹壓力及經濟放慢的兩難局面，美國經濟衰退或無可避免。

港股醞釀升浪初期的階段

他指出，一旦聯儲局調頭減息刺激經濟，美股將進入熊市，相反，他續看好港股，認為恒指於去年10月低位為港股今次熊市跌浪的底部，已沒有因素令大市進一步向下，目前恒指正處於醞釀升浪初期的階段，故建議投資者可留意芯片及電訊板塊。