投資推廣署：上半年助322間企業在港開設或拓展業務 近半來自內地

該署數據指，322間公司來自33個經濟體，內地繼續是最大的來源市場，共有150間公司；其次為美國，有30間；英國19間；新加坡18間；法國15間。而322間受助公司中有47間是來自「一帶一路」沿線經濟體。

上半年在港開設或拓展業務公司近半來自內地

上半年在港開設或拓展業務公司近半來自內地

上半年在港開設或拓展業務公司近半來自內地

上半年在港開設或拓展業務公司近半來自內地

上半年在港開設或拓展業務公司近半來自內地

上半年在港開設或拓展業務公司近半來自內地

投資推廣署周二（7月2日）宣布，該署於2024年上半年共協助322間內地及海外企業在港開設或拓展業務，當中近半來自內地。

按行業分布，以「金融服務和金融科技」最多，達77間；其他順序為「創新及科技」，有61間；「家族辦公室」有52間；「商務及專業服務」有33間；「消費產品」為29間。

而受助企業數字方面，則較2023年同期上升43%，為香港經濟帶來達383億港元的投資，以及創造超過3,500個新增職位，分別較去年同期上升6%和44%。

金融服務及家辦等是較熱門行業

投資推廣署署長劉凱旋表示，很高興看見協助的企業數字持續增長，她認為是綜合多項因素的成果，包括全球經濟逐漸復蘇，以及國家對香港持續的支持等，從而加快企業拓展香港業務的步伐。

劉凱旋補充，香港在多方面而言，都是亞洲最受投資者青睞的國際金融及商業樞紐。在今年下半年，將會按既定目標繼續致力推廣香港優勢。她指，金融服務、創新科技及家族辦公室會是比較熱門的行業，亦會加強在世界各地策略市場的推廣工作，包括東南亞國家聯盟、中東和北非地區。