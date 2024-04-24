投資日本｜惠理推日本房地產投資信託產業基金

惠理集團(806)指，推出惠理日本房地產投資信託產業基金，旨通過投資在日本上市及計劃上市的房地產投資信託(REITs)，以提供長期資本增值並產生收益。該基金是首隻獲香港證監會認可的日本REITs，目標為協助香港投資者捕捉日本房地產所提供的可觀收入。
日本REITs市場的規模冠絕亞太地區，市值超過15萬億日圓，提供約4%的年均收益率。該市場亦相當多元化，涵蓋不同行業及地區，包括辦公室、物流、零售、酒店和住宅等領域，提供豐富及絕佳投資機遇。除日圓股份類別外，基金還提供以美元、港元、人民幣和新加坡元對沖股份類別。
提供穩定且可持續股息收益
由於日本利率相對其他貨幣仍然較低，投資者能賺取不同貨幣對沖股份類別帶來的額外收益。例如，美元對沖 股份類別讓投資者能夠從美元及日圓的短期利率差異中獲取每年約5%的額外收益。日本REITs提供穩定且可持續的股息收益，再加上不同貨幣與日圓之間的利差，為現今環境中提供具吸引力且互補收入來源。
惠理董事總經理兼客戶投資組合管理主管鄧偉志指，一直以來，日本房地產投資信託 美元對沖後風險調整後收益豐厚，並與其他資產類別相關性相對較低。展望未來，日本經濟的強勁勢頭可能為房地產價格提供支持，從而為REITs帶來潛在的資本增值。透過配置惠理日本房地產投資信託產業基金，投資者不僅可以實現分散投資，還可以捕捉該資產類別帶來的收益和潛在增長機會。
管理費每年1.5%
該基金認購費用為最高認購金額的5%，管理費每年1.5%。