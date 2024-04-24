投資日本｜惠理推日本房地產投資信託產業基金

惠理集團(806)指，推出惠理日本房地產投資信託產業基金，旨通過投資在日本上市及計劃上市的房地產投資信託(REITs)，以提供長期資本增值並產生收益。該基金是首隻獲香港證監會認可的日本REITs，目標為協助香港投資者捕捉日本房地產所提供的可觀收入。

日本REITs市場的規模冠絕亞太地區，市值超過15萬億日圓，提供約4%的年均收益率。該市場亦相當多元化，涵蓋不同行業及地區，包括辦公室、物流、零售、酒店和住宅等領域，提供豐富及絕佳投資機遇。除日圓股份類別外，基金還提供以美元、港元、人民幣和新加坡元對沖股份類別。