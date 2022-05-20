投資產品｜華泰漲樂全球通推「樂盈寶」 推動閒置資金投資

華泰金控旗下財富管理平台漲樂全球通，宣布在香港推出餘款自動理財服務「樂盈寶」。不設最低投資，「1分錢」亦能投資理財，目前不收取申購費、贖回費、交易費、轉換費等費用。目前其接入的基金產品為華泰國際聯手華夏基金(香港)推出，主要投資於以美元或港幣計值的貨幣市場工具，屬低風險類基金產品，亦是通過香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)認可及監管的公募基金。

「樂盈寶」每日將投資者帳戶內閒置資金自動認購於「樂盈寶」連接的特定基金，傾向每個交易日進行累積份額分紅，非交易日亦有機會計息，如有則累積到下一交易日分紅。「樂盈寶」接入的基金尋求通過主要投資於以美元或港幣計值的貨幣市場工具而達致提供穩定收益。系統每個交易日早上11時自動將用戶所有的閒置資金用於申購「樂盈寶」接入的基金，投資者毋須任何主動申贖動作；投資者亦可在APP內清晰見到「樂盈寶」持倉份額及每日收益所得。

「樂盈寶」亦兼備可媲美銀行存款的流動性，支持T+0交收，投資者所持有的「樂盈寶」接入的基金產品金額100%計入用戶的現金購買力，可直接用於漲樂全球通內的股票交易、新股認購、基金購買等。當投資者等待入市時機時，閒置資金每日自動認購於「樂盈寶」接入的基金，提升閒置資金的利用效率；當發現合適的投資機會時，投資者也可隨時使用帳戶內的現金購買力入市。

華泰金控董事總經理兼漲樂全球通負責人朱亞莉表示，現時及預期今年下半年的波動市況下，唯一確定是進行加息周期，適宜「現金為王」。故是次推出「樂盈寶」是讓投資者保留資金等待適合投資機會之外，同時可保持較高的流動性，目標讓閒置資金每日產生利息收益。