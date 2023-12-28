投資移民｜馬來西亞放寬「第二家園MM2H」　門檻最低210萬

各地積極「搶人才」，在疫後恢復「第二家園」（MM2H）計劃的馬來西亞最近宣布，放寬申請條件，亦降低申請者的年齡及財務門檻，門檻最低210萬及定存即可獲永居權，希望能夠吸引更多年輕外籍人士前往當地置業、投資、從事專業工作，以帶動當地經濟發展。
投資移民｜甚麼是第二家園MM2H計劃？
「第二家園」（Malaysia My Second Home），簡稱MM2H，由馬來西亞推出的移居計劃，讓擁有一定資產的海外人士，透過在馬來西亞開設銀行戶口獲得居留權，成功申請人士可獲長期居留簽證，但不包括永久居留身份或入籍馬來西亞，合資格的申請人士，可於該國居住5年或以上，若居留期屆滿後可以續期。
投資移民｜馬來西亞MM2H重新放寬原因
據馬來西亞旅遊、藝術和文化部(MOTAC)數據顯示，由於近年馬來西亞政府大幅提高申請要求，令MM2H的申請及批出簽證，急劇下跌85%，加上東南亞地區多個國家，近年積極推出優惠退休簽證吸客，令馬來西亞重新放寬申請門檻。
投資移民｜MM2H新增三個級別申請
MM2H為馬來西亞吸納不少資金，儘管簽證不獲入籍身份，但宣傳以平價退休作口號，仍吸引不少人到該國退休。近日馬來西亞政府公布最新三個級別的申請，分別是銀卡、金卡及白金卡。
銀卡：
- 購入房地產最低價格必須為75萬令吉（折合約126萬港元）
- 銀行定期存款需達50萬令吉（折合約84萬港元）
- 可獲5年居留權及續簽
金卡：
- 購入房地產最低價格必須為75萬令吉（折合約126萬港元）
- 銀行定期存款需達200萬令吉（折合約338萬港元）
- 可獲15年居留權及續簽
白金卡：
- 購入房地產最低價格為150萬令吉（折合約253萬港元）
- 銀行定期存款達500萬令吉（折合約843萬港元）
- 可獲永久居留權
投資移民｜MM2H申請年齡
三個類別的申請者，最低申請年齡為30歲，只要年滿60歲，父母和姻親關係亦可被列為受養人。而主申請者的受養子女，最高年齡從21歲提高到34歲，只要子女未婚、不在馬來西亞工作即可，每年實際居住日數由每年90天，縮減至60天。
至於以往的最低月入4萬令吉（折合約6.8萬港元）申請要求已完全取消。
投資移民｜MM2H申請方法
- 準備申請資料，即護照、良民證、健康證明、存款及入息或退休金證明，如有需要，可同時準備子女出世紙、與配偶之結婚證明
- 申請者可到官方網站自行提交申請，或通過獲認可的代理申請
- 等待申請審核，時間大約6至8個月，獲批可取得「有條件批准信」（Conditional Approval）
- 在6個月內前往馬來西亞完成開設定期存款戶口
- 再進行體檢、購買醫療保險等條件
- 前往第二家園中心繳交簽證費及保證金（Security Bond）
- 取得MM2H長期居留簽證