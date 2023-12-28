投資移民｜馬來西亞放寬「第二家園MM2H」　門檻最低210萬

各地積極「搶人才」，在疫後恢復「第二家園」（MM2H）計劃的馬來西亞最近宣布，放寬申請條件，亦降低申請者的年齡及財務門檻，門檻最低210萬及定存即可獲永居權，希望能夠吸引更多年輕外籍人士前往當地置業、投資、從事專業工作，以帶動當地經濟發展。

投資移民｜甚麼是第二家園MM2H計劃？

「第二家園」（Malaysia My Second Home），簡稱MM2H，由馬來西亞推出的移居計劃，讓擁有一定資產的海外人士，透過在馬來西亞開設銀行戶口獲得居留權，成功申請人士可獲長期居留簽證，但不包括永久居留身份或入籍馬來西亞，合資格的申請人士，可於該國居住5年或以上，若居留期屆滿後可以續期。

投資移民｜馬來西亞MM2H重新放寬原因

據馬來西亞旅遊、藝術和文化部(MOTAC)數據顯示，由於近年馬來西亞政府大幅提高申請要求，令MM2H的申請及批出簽證，急劇下跌85%，加上東南亞地區多個國家，近年積極推出優惠退休簽證吸客，令馬來西亞重新放寬申請門檻。