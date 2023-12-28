投資移民｜馬來西亞第二家園MM2H放寬　門檻最低210萬換長期居留簽證

各地積極「搶人才」在疫後恢復，「投資移民」成為熱門搜尋關鍵字。馬來西亞最近宣布「第二家園」（MM2H）計劃的，放寬申請條件，亦降低申請者的年齡及財務門檻，門檻最低210萬及定存即可獲永居權，不包括永久居留身份或入籍馬來西亞。馬來西亞希望第二家園計劃能夠吸引更多年輕外籍人士前往當地置業、投資、從事專業工作，以帶動當地經濟發展。

投資移民｜甚麼是第二家園MM2H計劃？

「第二家園」（Malaysia My Second Home），簡稱MM2H，由馬來西亞推出的移居計劃，讓擁有一定資產的海外人士，透過在馬來西亞開設銀行戶口獲得居留權，成功申請人士可獲長期居留簽證，但不包括永久居留身份或入籍馬來西亞，合資格的申請人士，可於該國居住5年或以上，若居留期屆滿後可以續期。

投資移民｜馬來西亞第二家園計劃MM2H重新放寬原因

據馬來西亞旅遊、藝術和文化部(MOTAC)數據顯示，由於近年馬來西亞政府大幅提高申請要求，令MM2H的申請及批出簽證，急劇下跌85%，加上東南亞地區多個國家，近年積極推出優惠退休簽證吸客，令馬來西亞重新放寬申請門檻。