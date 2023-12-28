投資移民｜馬來西亞第二家園MM2H放寬　門檻最低210萬換長期居留簽證

各地積極「搶人才」在疫後恢復，「投資移民」成為熱門搜尋關鍵字。馬來西亞最近宣布「第二家園」（MM2H）計劃的，放寬申請條件，亦降低申請者的年齡及財務門檻，門檻最低210萬及定存即可獲永居權，不包括永久居留身份或入籍馬來西亞。馬來西亞希望第二家園計劃能夠吸引更多年輕外籍人士前往當地置業、投資、從事專業工作，以帶動當地經濟發展。
投資移民｜甚麼是第二家園MM2H計劃？
「第二家園」（Malaysia My Second Home），簡稱MM2H，由馬來西亞推出的移居計劃，讓擁有一定資產的海外人士，透過在馬來西亞開設銀行戶口獲得居留權，成功申請人士可獲長期居留簽證，但不包括永久居留身份或入籍馬來西亞，合資格的申請人士，可於該國居住5年或以上，若居留期屆滿後可以續期。
投資移民｜馬來西亞第二家園計劃MM2H重新放寬原因
據馬來西亞旅遊、藝術和文化部(MOTAC)數據顯示，由於近年馬來西亞政府大幅提高申請要求，令MM2H的申請及批出簽證，急劇下跌85%，加上東南亞地區多個國家，近年積極推出優惠退休簽證吸客，令馬來西亞重新放寬申請門檻。
投資移民｜馬來西亞第二家園計劃MM2H新增三個級別申請
MM2H為馬來西亞吸納不少資金，儘管簽證不獲入籍身份，但宣傳以平價退休作口號，仍吸引不少人到該國退休。近日馬來西亞政府公布最新三個級別的申請，分別是銀卡、金卡及白金卡。
馬來西亞第二家園計劃MM2H銀卡：
- 購入房地產最低價格必須為75萬令吉（折合約126萬港元）
- 銀行定期存款需達50萬令吉（折合約84萬港元）
- 可獲5年居留權及續簽
馬來西亞第二家園計劃MM2H金卡：
- 購入房地產最低價格必須為75萬令吉（折合約126萬港元）
- 銀行定期存款需達200萬令吉（折合約338萬港元）
- 可獲15年居留權及續簽
馬來西亞第二家園計劃MM2H白金卡：
- 購入房地產最低價格為150萬令吉（折合約253萬港元）
- 銀行定期存款達500萬令吉（折合約843萬港元）
- 可獲永久居留權
投資移民｜馬來西亞第二家園計劃MM2H申請年齡
三個類別的申請者，最低申請年齡為30歲，只要年滿60歲，父母和姻親關係亦可被列為受養人。而主申請者的受養子女，最高年齡從21歲提高到34歲，只要子女未婚、不在馬來西亞工作即可，每年實際居住日數由每年90天，縮減至60天。
至於以往的最低月入4萬令吉（折合約6.8萬港元）申請要求已完全取消。
投資移民｜馬來西亞第二家園計劃MM2H申請方法
- 準備申請資料，即護照、良民證、健康證明、存款及入息或退休金證明，如有需要，可同時準備子女出世紙、與配偶之結婚證明
- 申請者可到官方網站自行提交申請，或通過獲認可的代理申請
- 等待申請審核，時間大約6至8個月，獲批可取得「有條件批准信」（Conditional Approval）
- 在6個月內前往馬來西亞完成開設定期存款戶口
- 再進行體檢、購買醫療保險等條件
- 前往第二家園中心繳交簽證費及保證金（Security Bond）
- 取得MM2H長期居留簽證