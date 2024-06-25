投資風享 | 一隻腦洞大開的細價股

近年隨著應酬減少，筆者習慣在每晚休息前，花上1-2小時上交易所看公告，一方面是「監測」客戶消息，避免成為消息落後的服務商；另一方面，也是從公告這個「水面」去嘗試推測、理解每家公司「水底」可能發生的事。
當然，每日港交所大小公告不下數百份，有的數行字也有數十甚至數百頁，所以必須壓縮自己的閱讀時間，㨂重要的內容消化，當然如果時間不足，就只能記下重要的公告或值得留意的公司，擇日「重溫」。
前幾日終於有時間「重溫」腦洞科技（02203）這家公司，一開始筆者還以「腦洞」是一家與研究人工智能技術相關的企業，又或者是一家屬於上市規則第21章的純投資公司，事實當然和筆者的想像頗有距離。
公司自己的介紹，是主要從事銷售其自產用於消費類電子設備如手機、顯示器的半導體及採購半導體出售，另外又從事寬帶設施建設及提供智能應用解決方案，最後一項是戰略投資。
不過上述頭兩項業務，據公司最新年報其收入皆錄得倒退。且不多見公司有公告提及業務進展，反而一年間卻發出不少投資美股及加密貨幣的公告，而組合當中佔比最大的其中之一就是英偉達，英偉達過去半年升勢瘋狂，而公司近日亦有公告披露出售逾10,000股英偉達套現170萬美元…
韓風
資深財經公關、鍾意寫作的小散戶 https://www.facebook.com/moneyleaders.fung/
(本文同時於《金星匯》周刊及網站、AM730免費報章以及《成報》財經版刊出。)
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