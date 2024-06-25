投資風享 | 一隻腦洞大開的細價股

近年隨著應酬減少，筆者習慣在每晚休息前，花上1-2小時上交易所看公告，一方面是「監測」客戶消息，避免成為消息落後的服務商；另一方面，也是從公告這個「水面」去嘗試推測、理解每家公司「水底」可能發生的事。

當然，每日港交所大小公告不下數百份，有的數行字也有數十甚至數百頁，所以必須壓縮自己的閱讀時間，㨂重要的內容消化，當然如果時間不足，就只能記下重要的公告或值得留意的公司，擇日「重溫」。

前幾日終於有時間「重溫」腦洞科技（02203）這家公司，一開始筆者還以「腦洞」是一家與研究人工智能技術相關的企業，又或者是一家屬於上市規則第21章的純投資公司，事實當然和筆者的想像頗有距離。