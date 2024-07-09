投資風享 | 個人的ESG投資實踐

ESG（環境、社會和公司治理）的概念起源於社會責任投資（SRI），到了2006年聯合國責任投資原則組織（UN PRI）正式提出ESG概念。

中國近年積極實踐ESG理念，中央政府在「十四五」規劃中強調綠色發展和碳中和目標。中國正努力提升在全球ESG領域的影響力和話語權，推廣中國特色的ESG體系，國內ESG投資規模亦在整體增速，預計到2025年，全國ESG投資規模將達到20-30萬億元，占資產管理行業總規模的20%-30%。

不過，全球在ESG評級體系上卻有明顯差異，主要在於不同國家地區處於不同政治經濟文化背景及社會發展階段、相信未來全球在ESG評級體系將呈多極發展。

而筆者近年，也投資了一家專業的環保及可持續發展諮詢公司，就是創業板上市公司沛然環保(08320)，去年9月，公司成為港交所國際碳市場平台Core Climate的正式參與者，可以透過該平台交易及註銷碳信用產品。今年公司的綠色建築認證顧問業務收入增加，全年扭虧為盈，適當時候筆者應該再增持一些。

韓風

資深財經公關，喜歡寫作的小散戶

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(本文同時於《金星匯》周刊及網站、AM730免費報章以及《成報》財經版刊出。)