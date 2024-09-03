投資風享 | 全民皆股豈能「懶登台」?

月中獲台灣媒體朋友安排一個台北之旅，是疫情後首次「登台」，和不少台灣知名媒體朋友及投資機構也是睽違多年，有些老朋友真是「相逢應相識」，幸而坐下後開聊之後，話題滔滔不絕，氣氛甚好，民間生活未受「環島形勢」太大影響。

當然，朋友圈不少聰明之人，雖知各自背景不同，但也不少直言之人，分析鞭辟入裡，有些觀點更是耳目一新，筆者相對寡言，兼聽各方後再綜合意見，得著不少，有興趣的朋友可以找個機會小範圍分享。

說到島內經濟，由於沒有跟隨美國加息步伐，在歐美基金在眾人皆知的理由下重新作區域佈置之下，台股指數持續破頂，兼之受惠AI熱潮，台灣半導體企業訂單屢創新高，台北市面消費氣氛較數年前明顯轉好。席間，另一名周刊主編表示近年全民皆股，不少年青人近年將財富轉投股市，造就了數十名40歲以下的10億(台幣)富豪，究竟台股能繼續破頂還是到了「高危」時刻，受「環島軍演」影響又有多大，日後再行分享個人見解。