投資風享｜加大對中東的營銷支援

本次行程，據胡氏介紹主要為了和中東客戶對接環保建材以及向杜拜商會介紹上市公司的水質保護方案。其中以玻璃纖維加工而成環保建材，據項目介紹其可節省相關環節鋼鐵使用量達20%，節省成本、減少鋼鐵使用量可謂環境、社會雙重得益。另水質保護技術方案，污染土壤修復、含油污泥资源化處置等技術方案，相對也對當地環境保護頗有作用。

此外，在杜拜聚會上，重遇維港投資前基金管理人，原來這位朋友早於數年前已落戶杜拜，為亞洲企業落地中東穿針引線，服務範圍由開拓當地市場到尋找當地合資夥伴及潛在投資人，可說是「食正條水」。

適逢施政報告公布鼓勵對接中東市場，筆者相信如能增加香港企業開拓海外市場的營銷支援，以大力向中東市場推廣該市場需求的產品及服務，成效或許會超出預期。

韓風

資深財經公關，喜歡寫作的小散戶

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(本文同時於《金星匯》周刊及網站、AM730免費報章以及《成報》財經版刊出。)

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