投資風享 | 市值管理正解

所謂市值管理是指公眾公司建立一種長效組織機制，追求公司價值最大化，為股東創造價值。而國家對於市值管理的鼓勵，可以追溯到國務院在2014年發佈的《關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》中首次提出「鼓勵上市公司建立市值管理制度」。
10年後，國務院國資委在2024年又明確表示將全面推開上市公司市值管理考核，量化評價中央企業控股上市公司市場表現，客觀評價企業市值管理工作舉措和成效，並加強對違規事項的懲戒，引導企業更加重視上市公司的內在價值和市場表現。
國資委強調，將市值管理納入中央企業負責人業績考核，引導中央企業負責人更加重視所控股上市公司的市場表現，及時通過市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好地回報投資者。
國資委亦鼓勵上市公司綜合運用股份、現金、定向可轉債等工具實施並購重組、注入優質資產…支持上市公司之間吸收合併。要求上市公司加強資訊披露管理，提升資本市場品牌。
所以，市值管理的本質，並非單純的拉升股票，而是一門以合規為前提、國家既要鼓勵、也要引導、還要監管的一個多樣性的課題。
韓風
資深財經公關，喜歡寫作的小散戶
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(本文同時於《金星匯》周刊及網站、AM730免費報章以及《成報》財經版刊出。)
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