投資風享 | 市值管理正解

所謂市值管理是指公眾公司建立一種長效組織機制，追求公司價值最大化，為股東創造價值。而國家對於市值管理的鼓勵，可以追溯到國務院在2014年發佈的《關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》中首次提出「鼓勵上市公司建立市值管理制度」。

10年後，國務院國資委在2024年又明確表示將全面推開上市公司市值管理考核，量化評價中央企業控股上市公司市場表現，客觀評價企業市值管理工作舉措和成效，並加強對違規事項的懲戒，引導企業更加重視上市公司的內在價值和市場表現。