投資風享 | 李寧、非凡、快意

隨著巴黎奧運會閉幕，不知各大體育運動品牌在巴黎奧運會後的前路又如何呢？

有券商就認為，本屆的奧運效應並不明顯，只能聚焦於體育品牌自身的實力基礎。中信證券指出，近年運動鞋服行業競爭要素發生重要變化，各品牌須更專注於運動科技研發，以滿足消費者差異化需求。

說到奧運，李寧（02331）應是和奧運最為有緣的體育股之一。首先創辦人李寧本身就曾經是奧運會的體操項目金牌得主，提到奧運，至少在歷史上已給了李寧最大的優勢。

近年，李寧在國際市場上採取積極的營銷策略，包括與國際知名企業建立合作關係，參與國際體育賽事的贊助，以及在海外市場設立品牌形象店。例如，李寧曾與美國杜邦、3M等公司建立合作，在西班牙、希臘、法國等國家拓展特許經銷商，並在西班牙桑坦德開設首家海外品牌形象店。此外，李寧還通過體育贊助提升品牌影響力，如贊助法國體操協會和捷克體操隊等。