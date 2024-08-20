投資風享 | 李寧、非凡、快意

隨著巴黎奧運會閉幕，不知各大體育運動品牌在巴黎奧運會後的前路又如何呢？
有券商就認為，本屆的奧運效應並不明顯，只能聚焦於體育品牌自身的實力基礎。中信證券指出，近年運動鞋服行業競爭要素發生重要變化，各品牌須更專注於運動科技研發，以滿足消費者差異化需求。
說到奧運，李寧（02331）應是和奧運最為有緣的體育股之一。首先創辦人李寧本身就曾經是奧運會的體操項目金牌得主，提到奧運，至少在歷史上已給了李寧最大的優勢。
近年，李寧在國際市場上採取積極的營銷策略，包括與國際知名企業建立合作關係，參與國際體育賽事的贊助，以及在海外市場設立品牌形象店。例如，李寧曾與美國杜邦、3M等公司建立合作，在西班牙、希臘、法國等國家拓展特許經銷商，並在西班牙桑坦德開設首家海外品牌形象店。此外，李寧還通過體育贊助提升品牌影響力，如贊助法國體操協會和捷克體操隊等。
順帶講一講另一間李寧系公司-非凡領越（00933）。非凡領越是李寧的大股東，同時也是李寧的第一大客戶。
非凡領越原來是由創業板公司轉主板而來，其前稱快意節能，主要股東也包括現時創業板公司快意智能（08040）的股東
近年來，非凡領越的業務逐漸聚焦於鞋服業務和運動體驗業務，通過收購品牌如堡獅龍、Amedeo Testoni和Clarks來實現多品牌發展 。
至於快意智能，目前和李寧、非凡除了背後股東的持股關係，應該尚未有深度交接，只是世事難料，尤其是公司有名獨董是前國家隊體操運動員許志強，曾得到奧運體操亞軍，加上李寧併購經驗豐富，日後的發展猶未可知。
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(本文同時於《金星匯》周刊及網站、AM730免費報章以及《成報》財經版刊出。)
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