投資風享｜杜拜GITEX科技展

全球盛事接踵而來，十月中，杜拜即將舉行全球最大的科技展「GITEX 科技展」。GITEX科技展已經第40次舉辦，而杜拜站明顯是其中的重中之重。

展覽於10月14-18日舉行，據GITEX網站介紹，GITEX展覽包羅9大同時舉行的展覽主題，除GITEX GLOBAL之外，另外還有以人工智能為主題的AI Everything、GITEX影響力、未來城市(Future Urbanism)、全球開發者大會(GLOBAL Devslam)、針對初創公司及投資人的Expand North Star、金融科技展覽Fintech Surge、未來區塊鏈高峰會以及創新營銷展覽Marketing Mania。

此外，活動又邀請了多家「巨星級」的初創公司作演講分享，包括有「歐洲英偉達」之稱的Axelera AI、香港AI藥物研發公司InSilico Medicine (Hong Kong)等等，而筆者也已訂了機票酒店前往參觀學習，活動後再和大家再分享所見所聞。