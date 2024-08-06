投資風享｜港股冀往新加坡中東路演

7月中旬，小店在深圳舉行了一次投資大會，屈指一數，大會舉行共11年22次，參與上市公司數目不下300家，其中港股為主，也有部分新加坡、內地A股公司。至於參會人次應約有5000人之眾，多為港股市場參與人數，統計下來，來自深圳的私募投資機構亦為數不少。

經過3年疫情，重新舉行的一次港股投資大會，小店就重新調整了活動形式，首先取消了「高大上」的午餐會，規模濃縮成為較為實際的小組會議，同樣是在五星級酒店包下所有會議室，效果從團隊的反饋也相當不俗。