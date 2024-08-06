投資風享｜港股冀往新加坡中東路演

7月中旬，小店在深圳舉行了一次投資大會，屈指一數，大會舉行共11年22次，參與上市公司數目不下300家，其中港股為主，也有部分新加坡、內地A股公司。至於參會人次應約有5000人之眾，多為港股市場參與人數，統計下來，來自深圳的私募投資機構亦為數不少。
經過3年疫情，重新舉行的一次港股投資大會，小店就重新調整了活動形式，首先取消了「高大上」的午餐會，規模濃縮成為較為實際的小組會議，同樣是在五星級酒店包下所有會議室，效果從團隊的反饋也相當不俗。
本屆的投資大會主題，圍繞新質生產力，亦盡量邀請具有相近概念的公司參會。其中包括新能源汽車製造商如五菱汽車（00305）、角色IP授權企業如小黃鴨(02250)，當然也有其他頗具概念的港股公司如積極進軍家族辦公室業務、計劃更名為亨利加集團的華邦科技(03638)等等。
不過，雖然本次大會反應符合預期，不過，隨著港股近年的交易量持續低迷，加上「眾所周知」的原因令企業估值缺乏承接，不少上市公司亦坦言對於持續投放資源於投資者關係感到進退兩難，反而更傾向於「項目式」的合作，尤其對於前往新加坡、中東路演感到興趣，新加坡路演筆者自然手到拿來，至於中東路演，由於收費門檻頗高，客戶期望自然亦較高，成行前務需謹慎策劃。
韓風
資深財經公關，喜歡寫作的小散戶
FB專頁：https://www.facebook.com/moneyleaders.fung/
(本文同時於《金星匯》周刊及網站、AM730免費報章以及《成報》財經版刊出。)
（資訊）