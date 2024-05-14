投資風享 | 「無用研究」無用之用

早兩個月前在投資網誌平台www.moneyleadersclub.com，先後寫了幾篇不同的內容，有些是有時效性的財技分析，例如分析威雅利電子私有化，有些是個人在往年工作的一些經歷，經過了較長時間，市場也已人事全非，因而不妨公諸同好，《「妖股」雅高控股的前世今生》就是此類。

講到個人最喜歡，反而是透過公開信息，去挖掘一些有趣的資訊，可能對投資一些用處都沒有，但對於增進寫作及閱讀樂趣就頗有功效，於是就有一個以《無用研究》為主題的文章分類，第一期寫的就是寫「美圖(01357.HK)收購站酷網」，然後我就去下載了美團的AI圖像生成平台，試了一番，寫寫試用報告，再去站酷網欣賞成千上萬個設計師的圖像設計作品。