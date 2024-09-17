投資風享 | 英國上市渠道豐

近兩期講完台灣，現在講一講英國的上市情況。在英國，有幾個主要的股票交易平台，它們各有特點，適合不同類型的投資者。英國的主要證券交易所倫敦證券交易所（London Stock Exchange, LSE），提供多種市場層次，包括主板市場（Main Market）和替代投資市場（AIM）。主板市場適合規模較大、成熟的公司，而AIM則更適合成長型和中小型企業。當然，LSE對上市公司有一系列的要求，包括財務標準、公司治理、披露義務等。

另類投資市場（Alternative Investment Market, AIM）是倫敦證券交易所的一部分，為中小型企業（SMEs）提供上市機會。AIM的上市要求相對寬鬆，不要求公司有最低市值或利潤記錄，但需要有一名提名顧問（Nomad）來確保遵守規則。