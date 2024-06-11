投資風享 | 華邦科技引強手強化家辦業務

筆者除了搞梗《金星匯》www.moneyleadersclub.com投資教育網站之外，又夥拍家族辦公室業內人士試運營一份雙語的行業雜誌，並直接改名《家辦》，2個月出版一期，2-3個核心人手加上AI翻譯軟件已可應付大部分工作。
自從做了《家辦》雜誌，大半年來團隊走訪了多位財金官員及業內人士，也開始對此行業進一步認識，加上經常看不同上市公司公告，近日被我發現了一家概念頗為純粹而具有家辦願景的主板公司。
華邦科技（03638）上市10年，雖然名為科技，但其金融業務板塊發展其實也毫不遜色，企業融資、財務顧問、財務貸款等各類金融服務。
今年1月，華邦完成供股後展開了股價「尋頂」之旅，由0.18港元一路上探，數月間升幅超過250%。而觸發股價向上的因素，除了今年業績扭虧為盈之外，應該與一個金融界強手即將正式「蒲頭」有關，繼而將會重新對上市公司進行rebranding，重新將各金融業務整合定位，做間真正的「香港家辦上市公司」，下一期的封面人物有著落了。
韓風
資深財經公關，喜歡寫作的小散戶
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(本文同時於《金星匯》周刊及網站、AM730免費報章以及《成報》財經版刊出。)
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