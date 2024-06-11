投資風享 | 華邦科技引強手強化家辦業務

筆者除了搞梗《金星匯》www.moneyleadersclub.com投資教育網站之外，又夥拍家族辦公室業內人士試運營一份雙語的行業雜誌，並直接改名《家辦》，2個月出版一期，2-3個核心人手加上AI翻譯軟件已可應付大部分工作。

自從做了《家辦》雜誌，大半年來團隊走訪了多位財金官員及業內人士，也開始對此行業進一步認識，加上經常看不同上市公司公告，近日被我發現了一家概念頗為純粹而具有家辦願景的主板公司。

華邦科技（03638）上市10年，雖然名為科技，但其金融業務板塊發展其實也毫不遜色，企業融資、財務顧問、財務貸款等各類金融服務。