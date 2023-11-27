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財經
2023-11-27 13:53:00

抖音母企字節跳動認「大規模收縮遊戲業務」　「朝夕光年」料裁數百人 (更新)

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抖音母企字節跳動據報全面退出遊戲市場，關「朝夕光年」裁數百人。(資料圖片)

抖音母企字節跳動據報全面退出遊戲市場，關「朝夕光年」裁數百人。(資料圖片)

內地近年嚴格防止未成年人沉迷網絡遊戲，據多間媒體報道，抖音母企字節跳動（ByteDance）將關閉其主要遊戲品牌「朝夕光年」（Nuverse），擬全面退出遊戲市場。最新字節跳動回覆內媒查詢時，確認其遊戲業務「將進行大規模業務收縮」。

【13:50更新】

抖音母企字節跳動據報全面退出遊戲市場，字節跳動曾推出多款遊戲。(網上圖片) 抖音母企字節跳動據報全面退出遊戲市場，字節跳動曾推出多款遊戲。(網上圖片) 抖音母企字節跳動據報全面退出遊戲市場，字節跳動曾推出多款遊戲。(網上圖片)抖音母企字節跳動據報全面退出遊戲市場，字節跳動曾推出多款遊戲。(網上圖片) 抖音母企字節跳動據報全面退出遊戲市場，字節跳動曾推出多款遊戲。(網上圖片) 抖音母企字節跳動據報全面退出遊戲市場，字節跳動曾推出多款遊戲。(網上圖片)

字節跳動：遊戲業務將進行大規模業務收縮

內媒《澎湃新聞》引述字節跳動相關負責人報道，旗下「朝夕光年」確實將進行大規模業務收縮，對已上線的且表現良好的遊戲，會在保證運營的情況下尋求剝離；而還未上線的項目，除少量創新項目及相關技術項目外，均會關停。

該負責人又指，字節跳動內部確實會有業務方向和組織調整，將更加聚焦部分創新型遊戲及相關技術的探索，但同時也會做好已上線產品的持續運營，充分保障玩家的權益。

字節跳動將解僱數百「朝夕光年」員工

據內媒《科創板日報》引述消息人士報道，字節跳動計劃關閉遊戲品牌「朝夕光年」，將停止正在開發的項目，至於上架兼且權重較高的三大遊戲項目《晶核》、《星球：重啟》及《航海王》將保持正常運作。 公司亦將解僱數百人，被裁員工將獲得「N+1」賠償，同時年終獎金及股權等亦將折算。

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至於早前曾傳出字節跳動本月初，正與潛在買家討論，擬出售其遊戲開發商「沐瞳科技」，該企於2021年收購沐瞳科技，當時估值達到40億美元。

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