抵押品跌｜東亞銀行為港物業投資者貸款撥備

本港樓市下行或引發貸款抵押品貶值，市場近日傳出銀行爆call loan(要求提早還款)潮。昨公布中期業績的東亞銀行(023)，其聯席行政總裁李民橋表示，東亞的貸款政策一切不變，亦不會單以抵押品價值跌而「提早call loan」，會跟足及跟從金管局指引營運。而集團在業績透露，由於抵押品價值下跌，亦為若干香港地產商的貸款作出撥備，及後在業績會上指只涉及數個物業投資者，並估計相關風險不大。 24%減值關連本地房產 涉近7億 李民橋指，高息環境下有客戶、包括本地房產客戶遇到困難，加上抵押品減值，因此須作出撥備，而上半年集團28.8億元減值損失中，有24%與香港房地產有關，即涉約7億元，但他強調風險敞口不高。

東亞風險總監陳淑佩指，相關本地地產撥備涉及3位香港物業投資者，並非地產商，當中兩位因高息環境下還款有困難，集團並沒有要求增加抵押品，並一度將還款期延後，惜最終亦須以撥備處理。她又指，其他客戶仍準時還款，「當然係有困難，唔排除下半年或者更困難，但我哋會同佢work out(想出)一個雙贏建議，暫時睇唔到會再有大量相關撥備出現。」 對中小企「應貸則貸」料需求疲軟 中小企貸款方面，李民橋指集團中小企客戶人數升4.1%，中小企貸款佔香港總貸款15%，「我哋係應貸則貸」，對香港將來樂觀，並相信在下半年美國減息，可以減輕香港中小企還款壓力，及改善經營環境，惟估計會在「明年反映，多過下半年反映出來」。他又指，今年本地貸款需求仍soft(疲軟)，料下半年情況不變，又指高息環境下不少客戶選擇提早還款，按揭結餘仍有1.4%增長，「睇唔到香港、中小企或個人貸款有訊號會deterioration(惡化)，唔擔心未來要作出好多撥備。」

內房撥備減 料最壞時刻已過 至於內房貸款情況，聯席行政總裁李民斌指，集團過去兩年半一直減少相關風險，目前相關敞口已跌5.9%，至420億元；須作出撥備的個案亦由早年5至8宗，降至1至2宗。他又指，中央已推出措施幫助內地樓市，成效仍需時體現，但估計情況不會再惡化，認為最壞時刻已過去。