抽一卡鑽石丨信銀國際CITICdiamond財富管理 inMotion客戶輕鬆晉身 賺逾7萬迎新獎賞

中信銀行(國際)有限公司為資產值達400萬港元或以上的高淨值客戶，提供專業級CITICdiamond財富管理服務，助客戶實踐資產配置策略，為財富增值，推出以來深受高端客戶歡迎。信銀國際宣布為CITICdiamond推出一系列線上線下廣告，並舉辦「一卡DIF美鑽」抽獎活動及高達逾7萬港元迎新禮遇，抓緊大灣區高端客戶需要。

in M otion 動感銀行 遙距晉身 CITICdiamond

全新及升級客戶只需下載中信銀行(國際)流動銀行旗艦平台《inMotion 動感銀行》，提供簡單個人資料即可於數分鐘內開立儲蓄戶口。成功開戶後即可申請晉身成為CITICdiamond客戶，透過揀選「戶口升級服務」、「登入」及「確認服務條款」3個簡單步驟，即可完成申請，並以手機短訊接收申請結果。

如CITICdiamond客戶「總結存增長金額」達400萬港元或以上，即可自動參加「一卡DIF美鑽」抽獎。頭獎客戶(一名)將可獨得價值超過24萬港元一卡DIF鑽石，二獎客戶(三名)則分別獲景福珠寶2萬港元購物禮券。抽獎次數不設上限，「總結存增長金額」愈多，抽獎機會愈多！

此外只要符合「總結存增長金額」指定要求，新客戶可獲高達16,000港元獎賞；加上其他投資、信用卡及客戶推薦的精彩優惠，最高可獲高達合共72,800港元獎賞。存入合資格新資金及登記大富翁存款，更可享高達3.88%額外年利率及香港大富翁夢想世界門票4張。至於在2022年3月1日或之前未曾使用CITICdiamond有抵押循環貸款服務的客戶，於推廣期內成功申請，更可享長達12個月港元貸款折扣利率低至香港銀行同業拆息+1.28%(年息)。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示：「隨著大灣區經濟高速發展，我們對高端市場的前景充滿信心，CITICdiamond的全方位服務，為客戶開拓財富潛力。在過去一年，我們已新增銅鑼灣及旺角兩間CITICdiamond理財中心，連同本身金鐘共3間理財中心，方便不同地域的客戶。配合「inMotion動感銀行」、「Robo 360」及「inVest動感投資」，讓大灣區客戶隨時隨地輕鬆投資。」