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財經
2022-03-22 18:10:00

抽一卡鑽石丨信銀國際CITICdiamond財富管理 inMotion客戶輕鬆晉身 賺逾7萬迎新獎賞

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抽一卡鑽石丨信銀國際CITICdiamond財富管理 inMotion客戶輕鬆晉身 賺逾7萬迎新獎賞

抽一卡鑽石丨信銀國際CITICdiamond財富管理 inMotion客戶輕鬆晉身 賺逾7萬迎新獎賞

中信銀行(國際)有限公司為資產值達400萬港元或以上的高淨值客戶，提供專業級CITICdiamond財富管理服助客戶實踐資產配置策略，為財富增值，推出以來深受高端客戶歡迎。信銀國際宣布為CITICdiamond推出一系列線上線下廣告，並舉辦「一卡DIF美鑽」抽獎活動及高達逾7萬港元迎新禮遇，抓緊大灣區高端客戶需要

inMotion 動感銀行 遙距晉身CITICdiamond

全新及升級客只需下載中信銀行()流動銀行旗艦平台《inMotion 動感銀行》，提簡單個人資即可於數分內開立儲戶口。成功開戶後即申請晉身成CITICdiamond，透過揀選「戶口升級服」、「登入」及「確條款」3個簡單步驟，即可完成申請，並以手機短訊接收申請結

如CITICdiamond客戶「總結存增長金額」達400萬港元或以上，即可自參加「一卡DIF美鑽」抽獎。頭獎客戶(一名)將可獨得價值超過24萬港元一卡DIF鑽石，二獎客戶(三名)則分別獲景福珠寶2萬港元購物禮券。抽獎次數不設上限，「總結存增長金額」愈多，抽獎機會愈多！

此外只要符合「總結存增長金額」指定要求，新客戶可獲高達16,000港元獎賞加上其、信用卡及客的精彩優惠，最高可獲高達合共72,800港元獎賞。存入合資新資金及登大富，更可享高達3.88%年利率及香港大富翁夢想世界門票4張。至於在202231日或之前未曾使用CITICdiamond有抵押循環貸款服務的客戶，於推廣期內成功申請，更可享長達12個月港元貸款折扣利率低至香港銀行同業拆息+1.28%(年息)

中信銀行()個人及商銀行業財富管理執行總經理梁淑怡表示：「隨著大灣區經高速發，我對高端市的前景充滿信心，CITICdiamond的全方位服，為客戶開拓財富潛力。在過去一年，我已新增銅灣及旺角兩間CITICdiamond理財中心，連同本身金鐘共3間理財中心，方便不同地域的客戶。配合inMotion動感銀行」、「Robo 360」及「inVest動感投資」，讓大灣區客戶隨時隨地輕鬆投資。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡。

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