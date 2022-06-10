拆息抽升 本地銀行推定期存款息率一年最高可見2.5厘

受美國息率向上帶動，香港拆息亦趨向上。根據香港銀行公會公布的最新香港銀行同業拆息，隔夜拆息報0.05119厘，與按揭利率相關的1個月拆息報0.26911厘，創1個月新高，12個月拆息則報2.54488厘。

港息抽升，本港銀行亦接連推出存款優惠，以吸收資金。富邦香港推超高存息優惠，新客戶透過其流動應用程式「Fubon GO」成功開戶，並經網上理財或流動理財，首次以全新資金1.5萬元開立3個月港元定存，便享有8.88厘的存息。

招商永隆再加12個月定存息，1萬元存款息率由2.25厘加至2.35厘，50萬至500萬元以上存款息則由2.3厘加至2.4厘，以貼近市場水平。信銀國際的1年新資金定存息上調至2.5厘，存額1萬元起。

花旗亦有優惠，凡新成為「花旗私人客戶業務」客戶，可獲最高6.8萬元現金回贈，而新客開立Citi Plus戶口，符合相關條件，亦享高達4.8厘儲蓄利率。

港元1個月拆息創新高

創興銀行近期一直集中推1至3個月定存優惠，目前最高年息為1.2厘，存期為3個月。恒生銀行新資金12個月定存亦可享2.3厘年息。

網上銀行亦不示弱，平安壹賬通銀行把4個月港元定期存款年利率上調至1.6厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。該行亦同時特別推出1個月定期存款，年利率為1厘。

另一虛銀天星目前3個月存期的年利率為1.1厘，起存額只需1,000元。