拆息趨升｜資金撤港元速度或加快 美息年內料再加1.5厘

港│股│倒│跌

美國聯儲局一如預期加息半厘，至0.75厘至1厘的範圍，並在下月啟動每月475億美元的縮表行動。有大行估計聯儲局加息步伐會提速，未來兩次議息均有再加息半厘的機會，而根據CME FedWatch的利率期貨顯示，多達45%的大比數預測，今年底美息會加至2.25厘至2.5厘，意味較現水平再上調1.5厘，預測加至2.5至2.75厘的比率亦高達41%。金管局總裁余偉文認為，隨港美息拉闊，預計資金流出港元速度，會較2015年至2018年的美國加息周期快，拆息亦趨升。有分析更相信，下半年本港最優惠利率(P)有機會上升。

金管局昨將基本利率上調50基點至1.25厘，大型港銀則普遍維持最優惠利率在5厘不變。余偉文表示，聯儲局加息不會影響香港的金融及貨幣穩定，並相信港息滯後時間會較上周美國加息周期短，不過加息速度仍需視乎港元資金供求等。他提醒，在拆息慢慢上調下，市民在置業及承造按揭時，要小心管理利率風險。目前銀行體系結餘逾3,300億元。

高盛料未來兩次議息 均加半厘

高盛有報告指，聯儲局主席鮑威爾指接下來的幾次會議應考慮加息半厘，是強烈信號，因而調整加息伐預測，除估計下月再加半厘外，亦預測7月會議亦會第三次加息半厘。

不過，渣打大中華區高級經濟師劉健恆相信，雖然估計聯儲局下月再加息半厘，但隨通脹有可能紓緩，他認為下季加息空間會收窄，7月只會加息0.25厘。至於最優惠利率或會在息差擴大至3至4厘才上調，目前未有迫切性。

中原：年底H按或近2厘 下半年加P

中原按揭董事總經理王美鳳表示，預期1個月拆息將會逐步輕微上升至0.4厘，即H按息將升至約1.7厘，倘6月美國再加息半厘，港按息有機會邁向接近2厘水平，較現時多半厘，每百萬元的30年按揭額，每月供款增約250元，影響輕微。她又不排除下半年最優惠利率有機會上升，但估計年底本港按息仍較大機會低於3厘水平。

港股飆415點後倒跌 北水開閘即走資

雖然美息加幅為22年最大，但鮑威爾表明不會積極考慮加息0.75厘，令港股昨曾飆415點，惟及後乏力並倒跌，收市報20,793點，失76點或0.4%，息口敏感的銀行及地產股則各自表現。A股勞動假後復市，上證綜合指數升0.7%，但北水則錄走資，滬深港股通合共淨流走8.52億元，當中騰訊控股(700)淨沽出2.2億元，美團(3690)則吸資6.6億元。