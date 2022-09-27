拖累港股｜兌美元逼1算 史上低 英鎊冧 滙控失700億市值

英鎊暴瀉至歷史新低，兌美元昨一度低見1.035，引爆一眾英國資產比例高的港股跟隨下挫，當中滙豐控股(005)重挫7.5%拖累港股4連跌，單日市值更蒸發700億元；長和系全線重傷，合共市值亦失約330億元。市場憂慮英鎊低處未算低，倘當局未及時大手加息，不排除短線會跌穿1算。
英國財政大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng)上周宣布推出一系列刺激經濟措施，包括大規模減稅以及大幅增加政府借貸，市場憂慮將引發更高通脹及政府債台高築，消息拖累英鎊匯價持續走低，兌一美元繼上周見37年低，昨更打破歷史新低，瀉逾4.7%見約1.035，英鎊兌港元亦失守8.2，僅見8.1417，為1977年底以來最弱，分析料兌美元不排除見1算。
截至本港時間昨晚8時半，英鎊跌勢略為回穩，報1.0809，下滑0.4%，今年以來累瀉兩成，英鎊兌港元重上近8.5，報8.4904，下滑0.36%。至於英國債息急升，10年債息升7%，曾報4.099厘，為2010年以來首次，反映市場預期英國未來加息步伐將進取；2年期債息報4.492厘，漲12.5%。
恒指挫78點 滙控拖低112點
英國概念股昨全線暴挫，滙控成跌市推手，全日大跌3.45元，報42.25元，成交額30.42億元，拖累大市112點；長江實業集團(1113)亦大跌8.6%，為表現最差藍籌，長江和記實業(001)亦跌5.8%。恒生指數曾挫206點，收市報17,855點，跌幅收窄至78點或0.4%，再創11年低，4日挫926點或近半成。
市場料短線支持位1.05
華僑永亨銀行報告指，市場非常擔憂英國財政刺激方案或引發更高的通脹，及政府債台高築，英鎊兌美元上周五已暴跌。市場認為英鎊面臨信心危機，兌美元或跌至1算，英倫銀行應緊急追加大幅加息挽回信心，短期內料英鎊下跌壓力非常大。該行料未來兩周英鎊支持位為1.05，阻力位1.06。
高盛報告指，英鎊兌一歐元未來3個月、6個月和12個月匯率預測，由分別為0.85、0.83和0.84，調低至0.92、0.9、0.88，英鎊兌美元3個月、6個月和12 個月預測亦下調至1.05、1.08和1.19。而美國前財長薩默斯日前更預測英鎊兌美元將跌穿1算。
對沖基金押注英加息至10厘
對沖基金EDL Capital創始人Edouard de Langlade對外電指，英倫銀行將被逼採取行動，以穩定英國貨幣和債券市場，而他此前一直押注英鎊將下跌，並在英鎊走弱後獲利套現，並開始沽空英國股市，因預期英國利率最終由現水平2.25厘，升至10厘以上。市場預期英國或於11月加息1.35厘。