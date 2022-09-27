拖累港股｜兌美元逼1算 史上低 英鎊冧 滙控失700億市值

英鎊暴瀉至歷史新低，兌美元昨一度低見1.035，引爆一眾英國資產比例高的港股跟隨下挫，當中滙豐控股(005)重挫7.5%拖累港股4連跌，單日市值更蒸發700億元；長和系全線重傷，合共市值亦失約330億元。市場憂慮英鎊低處未算低，倘當局未及時大手加息，不排除短線會跌穿1算。

英國財政大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng)上周宣布推出一系列刺激經濟措施，包括大規模減稅以及大幅增加政府借貸，市場憂慮將引發更高通脹及政府債台高築，消息拖累英鎊匯價持續走低，兌一美元繼上周見37年低，昨更打破歷史新低，瀉逾4.7%見約1.035，英鎊兌港元亦失守8.2，僅見8.1417，為1977年底以來最弱，分析料兌美元不排除見1算。

截至本港時間昨晚8時半，英鎊跌勢略為回穩，報1.0809，下滑0.4%，今年以來累瀉兩成，英鎊兌港元重上近8.5，報8.4904，下滑0.36%。至於英國債息急升，10年債息升7%，曾報4.099厘，為2010年以來首次，反映市場預期英國未來加息步伐將進取；2年期債息報4.492厘，漲12.5%。