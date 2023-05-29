招商永隆銀行即日申請個人II類銀行結算賬戶口 最快3天辦妥開戶 北上玩樂消費從此暢通無阻

近年大灣區發展蓬勃，吸引不少港人放假時北上吃喝玩樂。要在內地暢通無阻地消費，開設內地銀行賬戶可謂必不可少。招商永隆銀行現推出了「灣區開戶通」服務。港人無須親往內地，亦無須內地地址及電話，只需透過以下簡單手續便能立即申請開立內地招商銀行個人II類銀行結算賬戶。成功開立及激活賬戶後，港人可立刻透過招商銀行手機App管理賬戶及綁定支付寶﹑微信支付等內地主流移動支付App，提升在粵港澳大灣區衣食住行之便利。

一覽申請資格及所需文件

首先申請人必須為香港永久居民及為現有招商永隆銀行客戶，並持有以下文件：

● 香港永久性居民身份證

● 有效回鄉證

● 本人實名登記的香港或內地手機號碼（必須能夠於香港接收手機短訊）

如有需要，招商銀行或會要求提供額外文件。

簡單3步 即可成功開戶

1. 前往分行提供文件

首次申請的招商永隆銀行客戶，需帶同上述證件及資料，前往任何一間招商永隆銀行分行親身提交申請，本行全港28間分行皆可。

2. 填寫開戶資料待審批

所填寫的個人證明資料及相關文件都會移交至內地招商銀行分行作審批。

3. 激活賬戶

遞交申請後，招商銀行一般會於三個工作天內以短訊形式通知申請人，屆時跟隨指示，透過招商銀行手機App便能正式啟動其II類銀行結算賬戶。賬戶激活後，便可以招商銀行手機App便捷管理該賬戶，及綁定支付寶﹑微信支付等內地移動支付App。

限時申請開戶獎賞

由即日起至2023年6月30日，透過招商永隆銀行的「灣區開戶通」服務申請開立內地招商銀行II類銀行結算賬戶，並完成激活，更可享港幣100元現金獎賞！

註：

只適用於申請人於開戶時年滿18歲且已成為招商永隆銀行個人客戶及持有有效香港永久性居民身份證、回鄉證及提供一個本人登記的香港或內地手機號碼（可在香港接收手機短訊）及符合其他申請資格。 申請流程安排、審批時間受有關條款及細則約束。 招商銀行手機App為內地招商銀行的手機應用程式，由招商銀行提供服務並受其條款及細則約束。 優惠受有關條款及細則約束。 溫馨提示：由港幣兌換到其他貨幣涉及匯率風險。 內地招商銀行並非《銀行業條例》下的認可機構，不受香港金融管理局監管，因此招商銀行不能於香港經營銀行業務或接受存款服務。

本行客戶服務熱線：230 95555

招商永隆銀行有限公司