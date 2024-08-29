招行半年純利減1.3% 料淨利息收益率續受壓

下半年資產收益率延續下降趨勢

展望下半年，集團指淨利息收益率仍將承壓，與此同時也存在有利因素。壓力方面，資產端，影響資產收益率的存量政策性因素仍需時間消化，有效資產需求仍顯不足，預計下半年資產收益率將延續下降趨勢；負債端，存款定期化趨勢不減，負債成本管控壓力仍存。有利因素方面，一是隨着宏觀政策「組合拳」成效不斷顯現，內地經濟回升向好態勢持續鞏固，有利於改善市場主體的信心和預期，帶動銀行業基本面的修復；二是存款利率在市場化因素推動下穩中趨降，同時利率自律機制加強了對市場非理性競爭行為的約束，為存款成本管控提供了有利的外部環境。