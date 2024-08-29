招行半年純利減1.3% 料淨利息收益率續受壓

招商銀行(3968)公布6月底止半年純利747.43億元(人民幣，下同)，按年少1.3%；營業淨收入1,729.22億元，少3.1%；稅前利潤896.41億元，跌1.4%；實現淨利息收入1,044.49億元，下降4.17%；實現非利息淨收入684.73億元，跌1.43%；每股盈利2.89元；維持不派中期息。
招行今日收報33.8港元，少0.8港元或2.3%。
招行上半年年化後歸屬股東的平均總資產收益率(ROAA)和年化後歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.32%和15.44%，分別下降0.13和2.11個百分點。
淨利差收窄 不良貸款餘額增3%
期內淨利差1.88%，跌0.24個百分點；淨利息收益率2%，少0.23個百分點。核心一級資本充足率13.86%，升0.13個百分點；一級資本充足率16.09%，多0.08個百分點。截至6月底，集團不良貸款餘額634.27億元，增3%；信用減值損失269.28億元，跌13.3%；不良貸款率0.94%，降0.01個百分點；撥備覆蓋率434.42%，少3.28個百分點；貸款撥備率4.08%，跌0.06個百分點。
下半年資產收益率延續下降趨勢
展望下半年，集團指淨利息收益率仍將承壓，與此同時也存在有利因素。壓力方面，資產端，影響資產收益率的存量政策性因素仍需時間消化，有效資產需求仍顯不足，預計下半年資產收益率將延續下降趨勢；負債端，存款定期化趨勢不減，負債成本管控壓力仍存。有利因素方面，一是隨着宏觀政策「組合拳」成效不斷顯現，內地經濟回升向好態勢持續鞏固，有利於改善市場主體的信心和預期，帶動銀行業基本面的修復；二是存款利率在市場化因素推動下穩中趨降，同時利率自律機制加強了對市場非理性競爭行為的約束，為存款成本管控提供了有利的外部環境。