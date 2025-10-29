招行第三季純利388.42億元 按年增長1% 不良貸款率微降

招商銀行(3968)公告截至9月底止第三季度報告，期內，集團營業收入2,514.20億元，按年減0.51%；純利為1137.72億元，按年增長0.52%。單計第三季，營業收入為814.51億元，按年增2.11%；純利為388.42億元，按年增長1.04%。

截至9月底止，集團實現非利息淨收入913.78億元，較去年同期下降4.23%，在營業收入中佔比為36.34%。非利息淨收入中，淨手續費及佣金收入562.02億元，較去年成長0.90%；其他淨收入351.76億元，較去年降11.42%，主要是債券和基金投資的收益減少。

集團表示，今年首9月淨利差1.77%，淨利息收益率1.87%，按年分別下降10和12個基點。貸款市場報價利率(LPR)下調及存量房貸利率下調，疊加有效信貸需求尤其是零售貸款需求不足、新發信貸業務收益率年比下行，導致生息資產收益率下降，是拉低淨利息收益率的主要因素。同時，存款利率市場化下修及本集團持續加強負債成本管控的效果持續顯現，計息負債成本率較去年同期下降，對淨利息收益率產生一定正向效果。