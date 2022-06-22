拜登指經濟衰退非無可避免 美股顯著反彈

美股周二假期後顯著造好，結束上周連日急跌。道瓊斯工業指數收巿報30,530點，上升641點。納斯達克指數收巿報11,069點，上升270點。 標普500指數收巿報3,764點，上升89點。

美國總統拜登表示，經濟衰退非無可避免，加上投資者揣測美國政府可能取消前總統特朗普時期對華加徵的進口關稅，令市場氣氛暫時改善，但前景仍然不明朗，股市是否見低仍存在不確定性。

道指高開後升幅擴大，尾段升幅曾擴大至逾700點，收市仍升超過600點，重越三萬點關口。市場注視聯儲局主席鮑威爾周三出席國會聽證會，發表半年貨幣政策報告。

不過投資銀行大摩及高盛仍然看淡，高盛警告美國經濟衰退的風險正在上升，將明年經濟進入衰退的機會由15%上調至30%，即使明年避免進入衰退，2024年經濟萎縮的機會亦有25%，意味著未來兩年經濟衰退的可能性由此前的35%升至48%。

高盛：美國明年經濟衰退風險增 至 30%

高盛提到，若能源價格進一步上漲，即使經濟活動急劇放緩，聯儲局仍需要對高通脹作出回應。高盛維持美國第二季增長預測於2.8%，但將今年第三季度至明年首季的預測分別降至增長1.75%、0.75%及1%。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson預期，標指跌至約2,900點，才能完全反映經濟收縮規模。

歐洲股巿亦造好。英國股巿收巿報7,152點，上升30點。法國股巿收巿報5,964點，上升44點。德國股巿收巿報13,292點，上升26點。