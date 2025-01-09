拜登據報擬作「最後一擊」　升級限制對華等AI晶片出口

《彭博》引述消息人士報道，即將卸任的美國總統拜登為防止先進技術落入中國和俄羅斯手中，計劃在1月20日新屆政府上任前作「最後一擊」，對輝達(Nvidia或作英偉達)等AI晶片實施新一輪出口限制。預期新規定最快將於當地時間周五(10日)公布，並對晶片貿易實施三級限制。

報道指出，所謂「三級限制」分為三個層級，最頂層一級是美國盟友，將不受限制地獲取美國晶片；第二層級為非盟友的國家，可以進口美國晶片，但其總運算能力將受到限制；底層國家的企業若同意遵守美國政府的安全及人權要求，則可以繞過國家的限額，獲取晶片。

消息人士表示，拜登政府此舉旨在將AI研發集中於美國盟友，並促使全球企業採納美國標準，目的是在全球安全環境中創建可信賴的實體以發展和部署人工智能。對此，美國白宮國家安全委員會不予置評。

Nvidia 反對 稱指威脅美國經濟成長

輝達(Nvidia或作英偉達)則發表聲明反對限制，指限制對全球大多數國家出口晶片將是政策重大轉變，不僅無法降低濫用風險，反而會威脅到美國的經濟成長和領導地位。

自2022年起，美國已禁止向中國出口最先進的晶片和製造設備，上月初華府公布了第三輪對華晶片及半導體出口禁令，限制向中國供應用於高端人工智能訓練的高頻寬記憶體(HBM)晶片。北京則提出嚴正交涉，反對美方泛化國家安全概念，並指責美國濫用出口管制措施，對中國企業施加非法的單邊制裁。