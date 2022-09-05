拜登擬加碼限美投資中國科技企業 或要求預先披露

美國拜登政府在未來數月擬加大限制美企對中國科技企業的投資。彭博引述知情人士報道，拜登政府正考慮採取行動限制美國對中國科技企業的投資，包括要求企業事先披露對華的潛在投資，以及設立能讓政府阻止投資的制度，該投資限制有機會以行政命令方式宣布，並由美國總統拜登在未來幾個月內簽署。 拜登繼上月簽署晶片與科學法案後，將再推出手段限制美國投資於中國科技行業。報道稱，白宮正在與國會討論法案，要求企業須事先披露在某些中國行業的潛在投資，包括中國半導體、人工智能、量子計算、甚或是稀土和電動汽車等產業的任何投資等，或創建系統，讓美國政府能夠直接阻止相關投資，做法與海外投資委員會（CFIUS）阻止海外投資的機制類似，以徹底阻截投資。

報道引述消息稱，華府亦有討論第三個選項，是包括上述兩個做法，即先要求企業披露訊息，當有可疑情況出現，政府可在必要時採取進一步行動阻止投資。 消息人士提到，有關行政命令屬廣泛戰略的部分手段，就如美國早前限制向中國及俄羅斯出售半導體的行動。另外，有知情人士說，華府料針對TikTok採取行動，但短期內不會發生，而美國商務部可能針對用於人工智能（AI）計算的晶片，採取進一步限制措施。 料會針對 TikTok 採取行動 美國商務部較早前曾提出，預計在今年底前將更新措施，把針對外國應用程式採取行動，以保護美國國民的數據。