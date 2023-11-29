拼多多市值直逼阿里巴巴　馬雲內網穩軍心：堅信阿里會改變｜馬雲足跡

拼多多（美：PDD）季績收入增九成，令股價飆升，市值甚至逼近阿里巴巴（美：BABA／港：9988），兩者市值僅相距100億，引起市場熱議，一眾阿里巴巴員工也感慨一番，前往公司內聯網論壇發表帖文討論。阿里巴巴創辦人馬雲亦罕有於內網穩軍心，並稱「誰都牛X過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重；AI電商時代才剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」 拼多多周二（28日）美股收市報139美元，升18%，市值達1,846.74億美元；而身為其競爭對手的阿里巴巴，股價則跌1%，收報76.74美元，市值1,954.4億，兩公司市值僅差107億美元。

阿里巴巴員工發文引來馬雲罕有回覆 阿里巴巴的員工在內聯網論壇發文，其中一名寫道「此刻難眠，也不敢想，拼多多市值直接來到1855億美金，相比我們的1943億，差距僅80億，著實嚇一跳。那個看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。」他期望和集團兄弟一起努力貢獻點滴，超越回來。」 另一位員工則寫道「簡單買、簡單退，少一點套路、多一點實惠，從未感覺用天貓、京東比用拼多多就顯得高端了...讓天下沒有難做的生意的初衷，本就應該是服務和成就更光大的人民群眾麼」。