熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk 國泰買1送1 叱咤2023 TVB 社內相親 尹光 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-29 13:30:00

拼多多市值直逼阿里巴巴　馬雲內網穩軍心：堅信阿里會改變｜馬雲足跡

分享：
馬雲足跡｜拼多多市值直逼阿里巴巴，馬雲內網穩軍心：堅信阿里會改變。(資料圖片)

馬雲足跡｜拼多多市值直逼阿里巴巴，馬雲內網穩軍心：堅信阿里會改變。(資料圖片)

拼多多（美：PDD）季績收入增九成，令股價飆升，市值甚至逼近阿里巴巴（美：BABA／港：9988），兩者市值僅相距100億，引起市場熱議，一眾阿里巴巴員工也感慨一番，前往公司內聯網論壇發表帖文討論。阿里巴巴創辦人馬雲亦罕有於內網穩軍心，並稱「誰都牛X過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重；AI電商時代才剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」

拼多多周二（28日）美股收市報139美元，升18%，市值達1,846.74億美元；而身為其競爭對手的阿里巴巴，股價則跌1%，收報76.74美元，市值1,954.4億，兩公司市值僅差107億美元。

馬雲足跡｜拼多多市值直逼阿里巴巴，馬雲內網穩軍心：堅信阿里會改變。(微博)

馬雲足跡｜拼多多市值直逼阿里巴巴，馬雲內網穩軍心：堅信阿里會改變。(微博)

阿里巴巴員工發文引來馬雲罕有回覆

阿里巴巴的員工在內聯網論壇發文，其中一名寫道「此刻難眠，也不敢想，拼多多市值直接來到1855億美金，相比我們的1943億，差距僅80億，著實嚇一跳。那個看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。」他期望和集團兄弟一起努力貢獻點滴，超越回來。」

另一位員工則寫道「簡單買、簡單退，少一點套路、多一點實惠，從未感覺用天貓、京東比用拼多多就顯得高端了...讓天下沒有難做的生意的初衷，本就應該是服務和成就更光大的人民群眾麼」。

Ad Block

未幾，馬雲突然現身覆員工留言，他表示請員工多提建設性意見和建議，特別是創新想法。他又相信，「今天的阿里人大家都在看都在聽，更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天。」

對於電商業務面臨激烈競爭，馬雲稱，AI電商時代才剛開始，對誰都是機會，也是挑戰，他也要祝賀拼多多過去幾年的決策，執行與努力；又說「誰都牛X過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和願景，阿里人，加油！」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受