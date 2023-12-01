拼多多市值超越阿里巴巴，大摩唱淡阿里剔出焦點股。

拼多多(美：PDD)正式超越阿里巴巴美股(美：BABA)，成為最大市值在美上市中概股，也正式確立其新「電商一哥」的地位。雖然馬雲日前罕有上水穩定員工軍心，不過卻無法阻止大行唱淡，大摩發表報告，不但調低其評級，更將阿里剔出中概股的焦點股名單。

拼多多美股市值超阿里巴巴

拼多多11月30日收市較上日再升4%，報147.44美元，以收市價計算，其市值逾1,958.87億元，正式超越阿里巴巴美股的1,907.03億，成為在美國上市最大市值的中概股。