拼多多市值超越阿里巴巴，大摩唱淡阿里剔出焦點股。

拼多多(美：PDD)正式超越阿里巴巴美股(美：BABA)，成為最大市值在美上市中概股，也正式確立其新「電商一哥」的地位。雖然馬雲日前罕有上水穩定員工軍心，不過卻無法阻止大行唱淡，大摩發表報告，不但調低其評級，更將阿里剔出中概股的焦點股名單。
拼多多美股市值超阿里巴巴
拼多多11月30日收市較上日再升4%，報147.44美元，以收市價計算，其市值逾1,958.87億元，正式超越阿里巴巴美股的1,907.03億，成為在美國上市最大市值的中概股。
大摩唱淡阿里剔出焦點股
大摩(摩根士丹利)發表報告，認為受目前宏觀經濟影響，收入預期疲弱，加上就業前景存在不確定性，內地消費者消費態度出現改變，對價格的敏感度有所提高。
而拼多多在低價領域的先發優勢，使其他電商平台難以追趕，尤其是拼多多在消費者眼中「低價」的標籤早已根深蒂固，將拼多多列為中國電商領域的首選股，並給予拼多多181元的目標價，評級「增持」。
相反，大摩認為內地宏觀經濟和消費復甦放緩，阿里巴巴的中國零售商業客戶管理（CMR）及阿里雲反彈速度緩慢，加上集團擱置阿里雲分拆，令估值釋放帶來不確定性，因此將阿里剔出中概股的「焦點股」名單，將其評級由「增持」調低至「與市場同步」，美股目標價亦降18%至90元；大摩也將京東(美：JD)美股的目標價由33元下調9%至30元，維持「與大市同步」評級。