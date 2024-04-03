拼多多於美國股價12個月上升五成 投資前要知道的兩個風險

拼多多股價12個月上升五成 投資前要知道的兩個風險

嶄露頭角的中國電子商務公司拼多多（PDD）最近引起了投資者的關注。過去幾季，其財務表現穩健，旗下跨國電商平台Temu也贏得了數百萬海外消費者的青睞。 拼多多在美國上市，股價在過去12個月內上升了50%以上，投資者樂觀地認為這一勢頭將在2024年持續下去。不過，投資任何公司總是存在風險。在急於購買這隻股票之前，投資者應該注意以下兩個關鍵面向。 ▼拼多多近1個月至5年股票表現▼

1.拼多多管理階層有極為低調的記錄 拼多多是過去十年中最不為人所知的成功故事之一。這家年輕的電子商務公司成立於2015年，到2018年已經實現了19億美元的收入。2023年，收入達到349億美元，淨利潤達到85億美元，這是一個顯著的成長記錄和穩健的盈利能力。 儘管取得了成績，但由於一貫的低調，拼多多並沒有獲得投資者相應的關注。管理團隊通常會保持最低限度溝通，尤其是在影響其競爭力的方面，但即使受到分析師的推動，管理團隊通常也會在財報電話會議上對詳細問題給予一般性答案。 雖然公司對其策略和計劃保密的情況並不罕見——問問蘋果公司——但這確實給投資者帶來了問題。資訊的缺乏使得投資者很難對公司做出預測。即使是那些願意付出額外努力來了解公司的人也必須依賴非正式管道，例如與商家和員工交談，這由於地理、語言和文化障礙而帶來了另一層困難。 拼多多的守口如瓶政策也引起了其他利害關係人的注意。例如，英國《金融時報》就對該公司各方面的資訊缺乏表示擔憂，包括商業模式、財務報告和揭露等。如果不回答這些問題，這些問題可能會對公司的聲譽產生負面影響。負面形象反過來可能影響投資者的情緒和公司的股價。 到目前為止，拼多多的應對措施簡單而有效——執行良好，業績超出了投資者的預期。然而，如果該公司未能超越華爾街的目標，投資者將面臨真正的考驗。

2.Temu的未來仍不確定 近期引起投資人關注的主要因素之一是拼多多旗下跨國電商平台Temu。Temu於2022年9月在美國推出，現已擴展到近50個市場，全球下載量達到2.5億次，並於2023年在美國實現1億活躍用戶。 根據路透社報道，Temu佔美國折扣店品類市場17%的份額。可以說，該公司迄今為止很好地執行了其成長策略。 儘管如此，這家年輕的公司仍面臨許多不確定性。一方面，必須在許多方面改善其市場，包括品質控制、交貨時間、假貨等，以便從長遠來看與亞馬遜等現有企業進行有效競爭。由於許多人嘗試過（但失敗了）跨境電子商務（最近的例子是Wish），Temu的前路存在不確定性。 此外，中美之間嚴峻的地緣政治關係可能成為拼多多全球擴張的另一個障礙。例如，如果最近提出的在美國禁止TikTok的法案獲得通過，可能會成為在美國運營的其他中國公司將面對類似情況的先例。 這裡的一線希望是，美國只是Temu的數十個市場之一，儘管美國是一個相當大的市場。但不能保證其他國家在與中國企業打交道時不會效法美國，地緣政治風險不可避免。