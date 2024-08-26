拼多多暴挫26% 料高增長巨利難再 拖低阿里京東

被視為消費降級贏家的拼多多，公布截至2024年6月30日第二季度業績。期內營收970.6億元人民幣，預期為999.85億元人民幣，同比增長86%；經調整淨利潤344.32億元人民幣，預期301億元人民幣，同比增長125%。更為慘烈的是，公司高層在電話會議上，更明言過去的超高盈利不能作為長期指引，並在可見的幾年內，都不會回購和派息。消息公布後，拼多多股價最多暴跌27%，報101.67美元，最新在102美元關上落。消息令同樣經營電商平台的阿里巴巴和京東股價大跌超過4%，較港股的收市價低水超過4%。

拼多多集團董事長、聯席CEO陳磊在電話會議上表示，過去幾個季度的利潤增長是短期投入周期和財報周期不同步的結果；不能夠作為長期指引；而全球化業務正在面臨更嚴峻、加速變化的國際環境，業務經營受非正常商業因素的干擾變多，未來業務發展的不確定性顯著增加，收入逐漸放緩將是必然的結果。

按拼多多正被歐美多個地區，質疑其濫用低郵費、免關稅、沒有質檢的小郵包投遞去發展業務。

公司同時表示，當前仍然處於投入階段；公司業務在多線都面臨著激烈的競爭和外部環境所帶來的不確定性，所以，在可見的未來幾年，回購或者分紅都不合適。