持倉新高｜ETF成「落鑊」目標 北水爆炒2828 急沽再速買

港股10月大暴瀉後，本月累飆22.5%，暫為1998年10月後24年來表現最好的一周。這樣一個罕見的反彈市，逼使資金大舉追貨，今年7月首次納入港股通通名單的ETF(指數買賣基金)成為內地投資者追貨目標之一，當中追蹤國企股指數的恒生中國企業(2828)的基金單位上月大升近兩成後，本月上半月掉頭勁減並一度跌凸，同時港股通的持倉亦在本月中起大增，最新持倉高達6.71%，為納入港通股後最高。

恒生中國企業的基金單位本月一度按月減19.2%，最新有約3.86億個單位，按月仍少13.3%；至於其港股通持倉則持續「大上大落」，中央證券登記(CCASS)顯示的最新數據，滬深港股通合共持股2,415萬個基金單位，按日大增2,032萬個，可見內地投資者炒作的手影明顯。

