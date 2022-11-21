持倉新高｜ETF成「落鑊」目標 北水爆炒2828 急沽再速買

港股10月大暴瀉後，本月累飆22.5%，暫為1998年10月後24年來表現最好的一周。這樣一個罕見的反彈市，逼使資金大舉追貨，今年7月首次納入港股通通名單的ETF(指數買賣基金)成為內地投資者追貨目標之一，當中追蹤國企股指數的恒生中國企業(2828)的基金單位上月大升近兩成後，本月上半月掉頭勁減並一度跌凸，同時港股通的持倉亦在本月中起大增，最新持倉高達6.71%，為納入港通股後最高。
恒生中國企業的基金單位本月一度按月減19.2%，最新有約3.86億個單位，按月仍少13.3%；至於其港股通持倉則持續「大上大落」，中央證券登記(CCASS)顯示的最新數據，滬深港股通合共持股2,415萬個基金單位，按日大增2,032萬個，可見內地投資者炒作的手影明顯。
短炒盈富基金 長買3033
另外盈富基金(2800)的北水「鑊氣」亦濃，上周五單日的滬深港股通淨沽額高達21.4億元，活躍度僅次騰訊控股(700)及美團(3690)，最新北水持倉1.8%，近月均持續在0.2%至2.2%水平變動，反映資金沽出買入情況頻繁。
北水明顯以盈富基金及恒生中國企業作短炒，相反，恒生科技指數的相關ETF卻一面倒大手入貨，獲利盤只佔少數。南方恒生科技(3033)上月基金單位增發14.7%，本月再多9.9%，而最新北水持倉再創新高，至21.66%，港股通持有的基金單位市值高達44億元。
ATMX外圍 恒指料低開
整體大市方面，恒指上周升667點或3.9%，至17,992點，連升3周。科企港股美國預託證券(ADR)上周五走弱，「ATMX」的ADR較港低1.6%至2%，滙豐控股(005)則高1.2%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指低開93點，至17,951點。