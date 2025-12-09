持牌虛擬資產交易所母企HASHKEY今起招股，一手入場費2808元。

該公司擬將所得款項淨額的約40%或5.7億港元用於在未來三到五年內升級技術及基礎設施；分別兩筆所得款項淨額的約10%或1.43億港元將用於未來三到五年用於進一步加強公司的營運及風險管理、以及營運資金及一般企業用途。

公司業務主要圍繞交易促成服務，包括持牌交易所、OTC櫃檯及相關市場准入；鏈上服務，涵蓋質押、代幣化及區塊鏈基礎設施；以及資產管理服務，為機構客戶提供被動及主動基金策略。公司於於2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月分別錄得年/期內虧損5.85億港元、5.8億港元、11.9億港元、7.73億港元及5.07億港元。同期，經營活動所用現金淨額分別為1.43.億港元、2.73億港元、1.83億港元、1.24億港元及2.66億港元。

根據弗若斯特沙利文的資料，就2024年的交易量而言，該公司為亞洲最大的區域性在岸數字資產平台，亦為香港最大的平台，市場份額超過75%，為最接近競爭對手的三倍以上。在岸市場為機構投資者採用數字資產的核心門戶。該公司為少數幾家在我們營運的每個司法權區均持有相關牌照的交易所之一，所有的業務活動及促成的交易均為通過適用監管制度下的持牌實體進行。