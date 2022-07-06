持股10% 市值7.6億 三菱UFJ擬沽大新金融

外電引述消息指，大新金融(440)第二大股東三菱UFJ金融集團計劃沽出其手持股份，但未有透露詳情。

大新金融昨一度高見26.45元，漲17.8%，收市報23.8元，升幅收窄至6%或1.35元，成交約8.1億元，成交股數約3,380萬股，市值約76億元。至於大新銀行(2356)收報6.57元，揚3.8%或0.24元，成交約2,674萬元，市值約92.3億元。

2020年曾場外減持

根據資料顯示，三菱UFJ金融現持有大新金融約10%股權或3,200萬股，以昨日收市價23.8元計，市值逾7.6億元。而大新金融曾於2019年1月於場外回購三菱UFJ所持有之1,550萬股，或佔已發行股份約4.63%，每股回購價約38.17元，涉資約5.9億元，當時股權由15.18%，減至11.07%，再於2020年3月於場外減持逾341萬股，股權進一步減至10.02%。

三菱投資多隻港股

大新金融目前大股東為主席王守業，持股約42.96%。三菱金融在港投資多間上市公司，包括持有六福集團(590)約7.02%、敏實集團(425)約7.97%、江蘇寧滬高速(177)H股約12.01%、維他奶(345)約17.96%、華潤醫療(1515)約5.98%。