指數新猷｜恒指公司推中國元宇宙指數 涉港股A股

恒生指數公司公布，推出恒生中國元宇宙指數及恒生滬深港基因及腫瘤學指數，選股範疇包括於上海、深圳和香港上市的股票。

元宇宙概念中所涵蓋虛擬世界利用先進技術創造虛擬現實、遊戲及其他數碼體驗的領域，近期引起全球關注並成為投資者日益關注的新投資主題，恒生中國元宇宙指數趁勢推出，旨在反映涉及與元宇宙相關業務、價值鏈及發展的內地公司表現。

指數成分股固定30隻，港上市的成分股佔11隻，當中三大重磅股均為港上市，包括騰訊控股(700)、網易(9999)、快手(1024)，比重11.04%、10.82%及10.45%，另外有舜宇光學(2382)及百度集團(9888)等；A股的成分股有19隻，包括歌爾股份、聞泰科技、蕪湖三七互娛網絡科技、中科創達軟件、蘇州東山精密製造等。

新推恒生滬深港基因及腫瘤學指數

另外，在基因學藥品和創新藥日漸發展成為對抗癌症及其他疾病主流療法的趨勢中，恒生滬深港基因及腫瘤學指數旨在追蹤涉及基因或腫瘤學相關產品研發 和服務的公司表現。指數成分股固定30隻，港上市的有無錫藥明康德(2359)、石藥集團(1093)、上海復星醫藥(2196)、金斯瑞生物科技(1548)及信達生物製藥(1801)。

恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，新興的大趨勢對日常生活帶來的積極影響日益顯著，新推出的這兩項大趨勢指數旨在助投資者捕捉內地和香港股市可能湧現的具創新和變革主題的投資機遇。